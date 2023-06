Soumagne : Il casse la mâchoire du voisin

Gianluca, un habitant de Soumagne, encourt jusqu’à 15 mois de prison avec un sursis probatoire partiel devant la cour d’appel de Liège pour avoir notamment brisé la mâchoire de son voisin… Cela faisait quelque temps que l’entente n’était pas au beau fixe entre les deux hommes. Il faut préciser qu’à l’époque Gianluca buvait et se droguait, ce qui ne devait pas apaiser la situation. “Je suis quelqu’un de nerveux”, a admis le prévenu devant les magistrats. “Je me droguais et je buvais. Mais depuis, j’ai tout arrêté”, a-t-il poursuivi en montrant son ventre pour démontrer sa prise de poids.