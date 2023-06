Sur le site du MontLégia, Justine Henin a inauguré un terrain multisports destiné aux enfants hospitalisés

Sous l’impulsion de la Fondation Justine Henin, un terrain multisports a été inauguré ce jeudi en début d’après-midi. L’infrastructure, entourée de deux couloirs d’athlétisme, s’étend sur 24 mètres de long et 12 de large. Dotée de goals ou encore d’anneaux de basket-ball, elle vient compléter une offre d’activités physiques déjà existante au sein de la clinique liégeoise.

“Il y a un peu plus d’un an, dans ses murs, nous avons été la première institution hospitalière belge à développer le programme Gym&Joy qui a pour vocation de permettre la pratique de l’activité physique chez les jeunes patients, qu’ils soient enfants ou adolescents. Et les résultats sont très encourageants”, souligne Alain Javaux, directeur général du Groupe santé CHC.

“Le bilan est extrêmement positif, à différents niveaux, confirme Justine Henin. À titre personnel, c’est une joie d’assister à l’inauguration de ce terrain multisports. Pour moi qui suis née à Rocourt, symboliquement, c’est un très beau projet.”

La Fondation Justine Henin, fondée en février 2022, a apporté un soutien financier pour la réalisation du terrain et l’achat des équipements sportifs via ses généreux mécénats. Mais a aussi mis à disposition toutes ses compétences de coordination et de coaching afin d’assurer la pérennité de Gym&Joy, le programme initié par la clinique du MontLégia.

“Gym&Joy est aujourd’hui complètement intégré dans les pratiques médicales. Une grille d’activités complète a été mise en place pour différents services de l’hôpital et va encore s’étoffer davantage avec ce terrain multisports. On constate que les pratiquants sont de plus nombreux et, les chiffres le montrent, les enfants viennent et reviennent. C’est finalement le meilleur indicateur de réussite pour nous. Quant aux effets bénéfiques de Gym&Joy, ils sont visibles et reconnus par les services médicaux. J’ai été moi-même impressionnée de voir tout le temps consacré et l’énergie dépensée par tous les membres du personnel. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à un fabuleux travail collectif. Je suis moi-même entourée d’une équipe en or et c’est sans doute pour cette raison que notre collaboration a si bien fonctionné”, poursuit l’ancienne championne.

Justine Henin a coupé le ruban du nouveau terrain multisports. ©CHC

Des effets positifs à trois niveaux

Du côté du corps médical, on ressent nettement les effets du programme Gym&Joy auprès des enfants et adolescents hospitalisés. “L’impact et l’intérêt du projet se situent à trois niveaux. Le premier, c’est d’un point de vue purement somatique, médical. Depuis quelques années, l’OMS recommande à toute personne de bouger au moins 30 minutes par jour, pendant cinq jours chaque semaine. Donc, très clairement, si c’est important pour une personne saine, ça l’est d’autant plus pour une personne atteinte d’une pathologie chronique, détaille Christophe Chantrain, initiateur du projet Gym&Joy et pédiatre onco-hématologue au sein du MontLégia. Le deuxième point se situe dans l’aspect psychologique. On insiste très fort sur le mouvement et la remise en mouvement. Il y a des situations où certains enfants ou certaines familles sont terrassés par la maladie. Et c’est important de les remettre en mouvement, qu’ils puissent se relever. Cela se fait progressivement, petit pas par petit pas. Enfin, et on le ressent surtout chez les adolescents, c’est le côté relationnel du programme. De nombreux cours se donnent de manière collective. Pouvoir évoluer dans une atmosphère bienveillante, tolérante, cela aide les jeunes à reprendre confiance en eux et en leur corps parfois meurtri par la maladie. Après avoir participé au programme, certains enfants se réinscrivent d’ailleurs dans des clubs de sport.”

Justine Henin aux côtés des acteurs du programme Gym&Joy ©CHC

Au total, depuis mars 2022, l’hôpital du MontLégia comptabilise environ 3 000 présences aux activités physiques. Certains enfants ne comptent qu’une seule présence, d’autres plus d’une centaine en fonction de leur durée d’hospitalisation notamment. La moyenne se situe, elle, à 13 séances par patient. “Quand on évoque les services de pédiatrie, on parle en théorie des enfants de 0 à 16 ans mais en fonction des pathologies, le programme touche parfois des jeunes qui ont dépassé la vingtaine”, note Frédéric Pierart, responsable du programme Gym&Joy.

Selon le pédiatre, ce terrain multisport va permettre aux enfants de “retrouver” la liberté. “Les activités physiques dans des petits espaces intérieurs ou dans la chambre quand l’enfant ne peut pas en sortir, c’était déjà pas mal. Mais se retrouver dehors, au milieu de la nature, cela va permettre de démédicaliser l’activité sportive, d’être comme à la maison.”

Depuis un an, le MontLégia a aussi développé une clinique du surpoids et de l’obésité. Les enfants qui la fréquentent bénéficient, eux aussi, des activités physiques en dehors des périodes scolaires puisqu’ils fréquentent l’école.