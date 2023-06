Warnant-Dreye: menacée d’expulsion Liliane Pougin a 45 jours pour se mettre en ordre

Il y a quelques jours, le bourgmestre François Wautelet avait pourtant pris un arrêté d’inhabitabilité de leur maison. Pour des raisons de sécurité, car l’installation électrique de cette petite maison située rue Joseph Wauters, est vétuste et dangereuse.

La famille devait avoir quitté les lieux pour ce mercredi à 16 h. Et si ça n’était pas le cas, elle pouvait être expulsée de force. Il n’en est rien puisque, via son avocat, la famille est allée en recours auprès de la Région wallonne. Et celle-ci dispose d’un délai de 45 jours pour statuer.

"C’est un recours suspensif on va donc attendre, note le bourgmestre François Wautelet. J’espère qu’entre-temps, cela va avancer car de toute façon des travaux doivent être faits de toute urgence. Je ne comprends pas comment, au XXIe siècle, des gens peuvent encore vivre dans de telles conditions. Je ne comprends pas non plus comment ils ont réussi à passer sous les radars pendant aussi longtemps sans que les services sociaux ne se rendent compte de leur situation. Maintenant, en tant que bourgmestre, c’est moi qui ai le mauvais rôle en les sommant d’effectuer des travaux de mise en conformité sous peine d’expulsion…"

Un devis de 5 000 €

Pour l’avocat de la famille, Me Philippe Charpentier, le couple a déjà entrepris des démarches en vue de faire des travaux de mise aux normes, depuis un certain temps. "Mais ça prend un temps fou. Ils ont déjà eu des contacts avec le CPAS et moi aussi. Et là, on vient de recevoir un devis de 5 000 € pour des travaux d’électricité." Compte tenu des moyens ténus de la famille, l’avocat cherche aussi des solutions pour honorer une telle somme. "Je vais demander des avances au CPAS ou voir s’il n’y a pas moyen d’obtenir des subsides…" En espérant que le délai obtenu sera suffisant pour boucler le dossier financier. "Je vais introduire le recours ce vendredi, donc je pense que la décision de la Région devrait intervenir vers le 10 août, note Philippe Charpentier. De toute façon, la Commune ne peut expulser la famille comme ça. Il faut une solution de relogement." Le bourgmestre est du même avis: "Je suis déjà en contact avec la Société wallonne du Logement pour trouver des solutions en ce sens", confirme François Wautelet.