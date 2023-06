Chantier Elia à Seraing : les câbles seront blindés

Des questionnements qui ont mené à des demandes très claires. Ainsi, la Ville souhaitait notamment le blindage des câbles dans des zones fréquentées par la population ainsi qu’un enfouissement plus profond des câbles en zone Natura 2000. Après plusieurs entrevues entre les autorités communales et des représentants d’Elia, un accord a finalement pu être trouvé.

Le blindage des câbles

En ce qui concerne la demande sur le blindage des câbles, la zone proche de l’Athénée Royal de l’Air Pur de Seraing – et plus exactement dans le bois situé derrière les commerces et le long du trottoir – fera prochainement l’objet de mesures de protection importantes. Celles-ci seront mises en place dans le but de protéger le public qui fréquente ces lieux. Les câbles qui se trouvent non loin des habitations de l’avenue de l’Europe seront quant à eux disposés le plus loin possible desdites habitations. Afin de rassurer les riverains vis-à-vis des nouveaux champs magnétiques qui seront émis par la liaison, Elia s’engage à la prise de mesures avant et après la mise en service de la liaison et ce, tant en façade qu’à l’intérieur des habitations.

Le forage dirigé

En ce qui concerne le forage dirigé en zone Natura 2000, Elia s’engage à enfouir les câbles initialement prévus à 5 mètres de profondeur à 10 mètres de profondeur ; ceux initialement prévus à 10 mètres seront disposés à 15 mètres de profondeur et ce, dans le cadre des limites techniques.

De plus, il est important de souligner qu’un écologue sera mandaté sur le chantier afin de vérifier à chaque saison, soit quatre fois par an, l’état des lieux et la possibilité éventuelle de proposer de nouvelles mesures de compensation.

Mobilité

En parallèle à ces mesures, Elia mettra également en place des mesures de mobilité recommandées dans le rapport réalisé par Transitec afin de fluidifier le trafic sur le territoire sérésien et de permettre l’octroi des autorisations en vue du chantier.

Concrètement, un rond-point temporaire sera aménagé au niveau de la rue de la Boverie, la programmation des feux de signalisation des rues du Val Saint-Lambert, Fivé et au niveau de l’entrée de la rue du Port sera modifiée tout comme la programmation des feux de signalisation de la place Kuborn.

La Ville de Seraing se réjouit particulièrement des accords trouvés entre les deux partis et ce, dans l’intérêt public. Les autorités communales poursuivront leur implication dans ce dossier, avec la composition d’une équipe pluridisciplinaire interne pour suivre le chantier et comptent bien évidemment poursuivre leur collaboration efficace et constructive avec Elia.