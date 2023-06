Arrêtés par les agents de police, Morsi et Senli ont été fouillés et, sur eux, les forces de l’ordre ont retrouvé un téléphone portable et 600 euros en liquide. Ils sont suspectés d’avoir largué de la drogue à la prison de Huy.

Les deux gaillards, en séjour illégal, ont été déférés au parquet et leur dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.