La ligne 74 Liège-Juprelle supprimée

”Nous aimerions plus de bus dans la commune, qui continueraient à passer dans les villages, comme le fait le 74”, indique le document. La ligne 174 passe également par les villages, mais seulement quatre fois par jour, aux heures de départ et de retour d’école. À savoir également que ce bus ne roule pas en dehors des périodes scolaires. Les Juprellois regrettent amèrement ces horaires peu confortables.

Beaucoup moins d’arrêts

Si le 74 sera supprimé, De Lijn a prévu de le remplacer par la ligne 79, qui roulera tous les jours, une fois par heure. Seul problème, le bus ne fera plus arrêt à Paifve et à Wihogne. Dès lors, les habitants de ces villages devront se rendre sur la chaussée de Tongres pour prendre le bus. “Certains riverains devront marcher 1 kilomètre et demi pour pouvoir monter dans le 79”, déplore Guido Proesmans, échevin en charge de la Mobilité.

Le nombre d'arrêts de la ligne 79 est largement inférieur au nombre d'arrêts de la ligne 74. ©DR

Un “réel problème” pour les autorités communales, “qui n’étaient absolument pas au courant du projet de remplacement de la ligne 74”.

Des problèmes dans le passé

Le manque de bus dans la commune n’est pas nouveau. En effet, en janvier 2023, les autorités avaient déjà envoyé un courrier au TEC afin de “renforcer la ligne 173”, ligne largement utilisée par les écoliers se rendant de Slins à Visé.

Ce à quoi le TEC avait répondu, par retour de courrier, que des “comptages de voyageurs avaient été effectués dans le courant du mois de février, à bord des quatre voyages du matin en direction de Visé”, pour ensuite conclure que “l’ajout d’autobus n’était donc pas justifiable”.

À l’heure d’écrire ces lignes, 114 personnes ont signé la pétition, lancée le 19 juin dernier. Une réunion entre les autorités communales et le TEC sera organisée, “dans les plus brefs délais afin de trouver une solution”, conclut l’échevin.