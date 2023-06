Le SAJ de Huy en grève pour dénoncer le manque: "On fait face à une grave pénurie de places !"

Si d’autres moyens existent, notamment via les centres d’accueil d’urgence, pouvant accueillir des enfants pour une durée de 40 jours, ceux-ci sont également bouchés. "Et les délais peuvent être prolongés par nos collègues car eux non plus ne trouvent pas de solution de placement pour les enfants."

"Les équipes s’épuisent"

Composée au total de 13 personnes, dont 6 déléguées, l’équipe du SAJ de Huy doit faire face à un secteur qui est à bout. "Les jeunes s’épuisent, tout comme les équipes qui manquent des moyens nécessaires à réaliser un travail correct. Les enfants souffrent déjà de parents défaillants et là, les équipes ne savent pas fonctionner correctement. Les déléguées doivent gérer de plus en plus de dossiers, urgents pour la plupart, sans voir les moyens augmenter. Pour donner une idée, nous devons gérer entre 400 et 480 dossiers simultanément, avec un premier tri ayant déjà été réalisés avec les permanences que nous organisons."