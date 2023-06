Comme on le pressentait en effet, la nouvelle d’un xième report de l’inauguration du tram de Liège est arrivée ce vendredi 23 juin. Plusieurs mois de négociations ont en effet abouti cette semaine à un accord entre l’OTW (Opérateur de Transport de Wallonie), le Gouvernement wallon et le consortium Tram’Ardent en charge de la construction et de la maintenance du tram de Liège. Accord portant sur la finalisation des travaux alors que le constructeur accumule les retards et avait manifesté ses problèmes de liquidités… menaçant le projet.

Au final, le Gouvernement wallon annonce débloquer 79 millions d’euros pour permettre de mener à bien la fin du chantier liégeois. En contrepartie, le constructeur s’engage à ne pas augmenter à l’excès les (nouveaux) retards… On parle cependant de plusieurs mois de retards puisque la fin des travaux serait bien prévue pour août 2024 (et plus avril) tandis que la mise en circulation est désormais annoncée pour fin janvier 2025.

Accord

Pour rappel c’est bien le consortium Tram’Ardent qui se charge de la construction et de la maintenance… tandis que l’OTW, via le Tec Liège-Verviers, doit être en charge de l’exploitation du transport, moyennant une location de 90.000 euros par jour… une fois le tram en circulation, comme le prévoit le partenariat public-privé. Face aux retards dès lors, c’est la situation financière de Tram’Ardent qui était mise à mal et tout le contenu des négociations consistait à savoir si les retards accumulés pouvaient être imputés à ces facteurs “extérieurs”…“la crise du Covid, la guerre en Ukraine, les inondations, les difficultés liées au réseau d’impétrants, la découverture d’ouvrages enterrés, la nouvelle réglementation Walterre et bien d’autres imprévus”, rappelle-t-on à la Région. Raisons pour lesquelles le chantier a notamment rencontré “des difficultés énormes et les travaux ont dû être ralentis et parfois stoppés”.

Ce vendredi, le Gouvernement wallon justifiait donc ce nouvel investissement… comme une nécessité. “Ces dernières années, le chantier du Tram à Liège a pris un retard considérable et les commerçants et riverains de Liège désespèrent ainsi de voir un jour le Tram circuler dans leur ville”… Le Gouvernement dit donc avoir tenu “à faire en sorte que les travaux les plus impactants pour les Liégeois soient terminés avant décembre 2023. C’est la raison pour laquelle, il a décidé d’agir et de tout mettre en œuvre pour permettre de finaliser le chantier du Tram à Liège. À l’issue de la médiation entre les parties et sur base du rapport de l’OTW, le Gouvernement vient de débloquer 79 millions d’euros supplémentaires pour permettre l’achèvement des travaux et la mise en circulation du Tram. La Région doit encore maintenant attendre l’avis de l’ICN (Institut des Comptes Nationaux) quant à la faisabilité comptable de l’opération avant que l’OTW puisse soumettre le dossier définitif au Gouvernement”.

Et de préciser que 54 millions des 79 millions ne seront accordés qu’en fonction de la réalisation des travaux selon le degré d’avancement de ces travaux selon les dispositions approuvées entre l’OTW et les entreprises concernées.

Un tram qui circulera à vide plusieurs mois

Selon l’OTW, la circulation du Tram avec les voyageurs est prévue pour le 31 janvier 2025 alors que la fin des travaux au centre-ville de trottoir à trottoir sans les rails est attendue pour le 30 novembre 2023. Une période de plusieurs mois sera en effet nécessaire pour faire circuler le tram “à vide” à partir de la fin août 2024 selon le planning de mise en service et ainsi tester les nouveaux rails et prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires”.

Avec cette somme “conséquente supplémentaire”, le Ministre-Président wallon Élio Di Rupo dit espérer que “l’OTW et les entreprises respecteront leurs engagements quant au nouveau calendrier de mise en route du Tram au bénéfice des Liégeois. Des pénalités sont prévues si les différentes phases d’exécution du chantier n’étaient pas respectées”.

Pour le Ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry : “Avec la médiation nous avons choisi la bonne méthode et Liège va désormais bénéficier d’un outil lui permettant de se métamorphoser de ville en réelle Métropole. À Liège, tout le monde a quelque part en mémoire les traces de grands chantiers ouverts et à l’horizon indéfini. Ensemble, nous avons œuvré pour que cet horizon indéfini soit évité cette fois-ci”.

En espérant bien sûr que janvier 2025 soit, effectivement, cet horizon défini. Les Liégeois… prient Sainte Rita.