Inondations de 2021, bonne nouvelles pour les sinistrés : 90 millions de plus pour le rachat des maisons touchées

Cette “augmentation” serait bien de l’ordre 90 millions d’euros ; montant qui s’ajoute donc aux 25 millions déjà dégagés mais réservés aux (10) communes de catégorie 1.

Ouverture à la catégorie 2

Souvenons-nous, à la suite des terribles inondations de juillet 2021, une catégorisation avait été fixée par la Région wallonne et ce, afin d’objectiver la distribution des aides régionales. Sans surprise, on retrouvait dans cette “catégorie 1” les communes les plus impactées à savoir les entités de Chaudfontaine, Esneux, Eupen, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz et Verviers… Dix communes se partageant donc (notamment) ce montant de 25 millions d’euros déjà acquis…

”À la suite de la catastrophe, le Gouvernement wallon avait donc vite réagi, de manière à apporter des solutions de relogement”, rappelle aujourd’hui Philippe Dodrimont “mais nous avons aussi travaillé depuis, pour expliquer qu’il fallait plus que cela”. Car si dans la majorité des cas, des solutions ont été trouvées pour les situations d’urgence, “il faut aussi permettre à d’autres personnes de retrouver une situation stable. Certains ont tout perdu mais continuent de payer des charges voire des taxes d’inoccupation”. Et ce, pas que dans les communes les plus durement touchées donc… Ce nouveau montant… “il permettra bien sûr d’élargir l’aide dans les communes de catégorie 1 mais ouvre aussi à celles de catégorie 2 la possibilité d’avoir des solutions pour ces maisons à acquérir voire à démolir”, poursuit le député qui dit être conscient “du gros effort réalisé à l’échelle wallonne”.

Ainsi, outre les communes précitées, cette nouvelle aide concernera donc les 28 communes suivantes : Aiseau-Presles, Amay, Aywaille, Baelen, Châtelet, Comblain-au-Pont, Dalhem, Durbuy, Ferrières, Hamoir, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hotton, Houyet, Jalhay, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Nassogne, Olne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rendeux, Soumagne, Spa, Sprimont, Stavelot, Tubize, Walcourt, Wanze et Wavre.

L’ajustement budgétaire intégrant les 90 millions devrait être voté avant les congés estivaux.