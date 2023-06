Les travaux commencés en février 2021, les riverains attendaient avec impatience ce nouvel espace promis depuis de nombreuses années. “J’habite sur la place depuis 2005, et je vis à Vottem depuis 1970, et l’ancienne place a toujours été très moche et dangereuse”, avoue Francine Tassin, présente pour l’inauguration. “Les nouveaux aménagements sont magnifiques, je suis très contente”, se réjouit-elle. En effet, cette place, auparavant “peu sexy”, est aujourd’hui dédiée, à 100 %, aux piétons, avec de la verdure, des bancs et un point d’eau.

”L’ancien giratoire a été supprimé et une chicane a été installée afin de réduire la vitesse des véhicules et garantir la sécurité des passants”, indiquent les autorités communales, qui se félicitent du rendu final. “Ce changement radical d’infrastructure transforme complètement le deuxième cœur de vie de Herstal et préfigure la nouvelle philosophie de gestion de l’espace public de demain”, affirme Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f.

L'ancienne et la nouvelle place Gilles Gérard. ©DR

Un futur axé sur la mobilité douce, avec le RAVeL a proximité, et avec le bus 24 Vottem-Liège, qui passe toutes les 10 minutes devant l'église. Mais les automobilistes ne sont pas oubliés. En effet, malgré l’interdiction de se garer sur la nouvelle place, les places de parking n’ont pas disparu… elles sont même plus nombreuses. “Il y a 87 emplacements au lieu de 68”, explique le bourgmestre f.f. Le parking derrière le musée de la Fraise avait d’ailleurs été rénové début 2021, pour un budget de 600 000 euros, financé à 50 % par les fonds FEDER 2014-2020.

La place, elle, a été financée sur fonds propres par la Ville de Herstal, pour un total de 2 millions d’euros.

Un quartier en renouveau

Si la ville a vu, au cours de ces dernières années, ses places de Milmort, Vottem, Liers et du centre de Herstal rénovées, le prochain défi, déjà sur les rails, est la redynamisation de tout un quartier. Les rues adjacentes à la place Gilles Gérard seront refaites, le musée de la Fraise sera rénové et le quartier comptera même deux nouveaux distributeurs de billets à la place de la cabine électrique, qui sera détruite.

La cabine électrique devrait être démolie d'ici le mois d'août 2023. ©DR

La rue Emile Vandervelde, qui mène à la place, est en pleine réfection et “sera terminée avant la fin des congés du bâtiment”, déclarent les autorités. “Dès lundi, ce sera à la rue Lombard que les travaux commenceront”, concluent-elles.

Une place qui plaît... avec un tout petit bémol : “les éclairages trop puissants et le manque de bulles à verre”, regrette Francine, qui souligne néanmoins “la nette amélioration urbanistique qu’elle attendait depuis très longtemps”.