Ans : Un instituteur soupçonné de faits de mœurs sur ses élèves

Lors de l’enquête, il est apparu que des personnes se sont plaintes de son comportement pendant plus de dix ans. Lors de la précédente audience, le parquet a requis une peine de trente mois de prison avec sursis probatoire pour la moitié et vingt ans d’interdiction de travailler au contact des enfants. Depuis plusieurs années l’homme a été pourtant mis en garde sur les comportements qu’il adoptait avec les enfants, en particulier les petites filles âgées entre 9 et 10 ans.

Des enfants se sont plaints du fait qu’il se montrait particulièrement tactile. Plusieurs fillettes ont expliqué qu’il avait glissé ses mains sous leurs vêtements, dans leur dos, mais aussi sur leur poitrine. Il les prenait sur ses genoux et leur donnait des noms doux. Lorsque des enfants lui ont demandé de cesser son comportement, l’instituteur leur aurait répondu “va te faire cuire un œuf !” Une fillette a déclaré qu’il l’avait touchée à l’entrejambe au-dessus de ses vêtements.

Déjà en 2004, une collègue avait interpellé la direction après deux plaintes émanant des enfants. L’école avait alors pris des mesures et imposé à l’instituteur de ne plus se trouver seul avec les petits et ne plus avoir de contacts physiques avec eux.

Malgré tout, il aurait continué à être physiquement trop proche des enfants. En 2011, une maman s’est rendue à la police pour dénoncer le comportement déplacé de l’instituteur. Elle n’a pas déposé plainte, mais elle a décrit le même genre de scènes que celles que les premiers enfants avaient décrites.

En 2020 qu’il a été décidé de suspendre le quadragénaire de ses fonctions.

En bon père de famille

C’est à cette époque que de nombreux enfants ont dénoncé ce qui pourrait s’apparenter à des attouchements. Les enfants ont également expliqué que l’instituteur en insultait certains, en décoiffait d’autres ou se moquait de manière ciblée.

“J’ai essayé de travailler avec la confiance des parents et les enfants”, a indiqué l’instituteur lors de la première audience consacrée à son affaire. “J’ai géré la classe en bon père de famille. Je prends conscience d’avoir été tactile. J’ai pu passer la main dans le dos ou sur le ventre d’un enfant qui était mal.” Le tribunal rendra sa décision en septembre prochain.