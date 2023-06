La Commune de Crisnée va bientôt rénover l’ancien presbytère de Fize et y créer deux nouvelles initiatives locale d’accueil

La maison du CPAS sera revendue

Le toit a donc été isolé et des puits de lumière type Velux "percés". Ceci pour un montant de près de 50 000 €, investis sur fonds propres. Quant à la rénovation des ILA existantes et la création des deux nouvelles, un auteur de projet a été désigné. Mais aucune estimation ne peut encore être communiquée par la Commune. "L’auteur va lister les travaux à réaliser et les coûts, après quoi on y verra plus clair concernant le budget, ajoute le président de l’action sociale. On veut refaire la cuisine et la salle de bains. On compte aussi installer des détecteurs de mouvement pour l’éclairage afin de réaliser des économies. On va aussi, dans le même temps, remettre le bâtiment aux normes incendie."

Les deux nouvelles ILA remplaceront en réalité les deux qui se trouvent actuellement dans une maison du CPAS isolée sur la Grand-Route. "L’idée est de reloger les deux locataires de ces ILA au presbytère. De cette manière, ils seront moins isolés et pourront vivre en communauté avec les cinq autres familles qui y vivent déjà. Cela facilitera également le suivi de notre assistante sociale."

La maison sera ensuite mise à prix avec une offre fixée à 185 000 €. "La vente de la maison financera la rénovation du presbytère. L’excédent sera réinfecté dans les futurs travaux de la crèche."