Les travailleurs de la Médiacité doivent payer le parking

”Plus de 850 euros de parking pour travailler, c’est le montant que déboursent annuellement la plupart des travailleurs des diverses enseignes de la Médiacité”, alerte la CNE Liège. Samedi, une centaine de délégués syndicaux et de travailleurs (selon les organisateurs) se sont réunis devant la galerie pour faire entendre leurs revendications, axées sur le coût du parking et sur les heures d’ouverture des commerces. Un soutien aux employés du groupe Delhaize était également organisé.