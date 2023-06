L’OPRL sacré “Meilleur orchestre Philharmonique étranger 2022”, selon l’association des critiques musicaux d’Argentine

C’est dans ce contexte que le prix du “Meilleur orchestre philharmonique étranger 2022” a été remis à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, au Salon Dorado de l’Assemblée législative de la ville de Buenos Aires, en présence de Françoise Puissant Baeyens, consule générale de Belgique.

Ce prix couronne le succès de la tournée en Amérique du Sud réalisée par l’OPRL en juin 2022. Sous la direction de Gergely Madaras, et avec le pianiste Nikolaï Lugansky, l’OPRL a donné 6 concerts en 8 jours, au Brésil (São Paulo), en Argentine (Rosario et Buenos Aires) et en Uruguay (Montevideo). L’orchestre liégeois était le premier orchestre étranger à revenir dans les plus grandes salles d’Amérique du Sud après la pandémie. Quatre concerts sold-out (à la Sala São Paulo, au Theatro Municipal de Rio de Janeiro et dans le mythique Teatro Colón de Buenos Aires – 2 500 places !), plusieurs standing ovations et de très belles critiques de presse : une fierté pour l’OPRL qui y était accueilli par des sociétés de concerts comme “Cultura artistica” au Brésil (São Paulo) ou “Mozarteum Argentino” en Argentine (Buenos Aires), qui reçoivent depuis plus de 50 ans les plus grands artistes du monde.