”Un permis avait déjà été octroyé en 2015 mais le bâtiment n’a pas été construit dans les délais impartis”, le permis a donc expiré, indique l’échevine de l’Urbanisme Julie Geldof. L’association doit donc redémarrer la procédure à zéro et donc réintroduire une demande de permis d’urbanisme, à la différence que le nouveau projet est plus important que le précédent.

Le nouveau projet consiste plus précisément en “la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins six niveaux ou dix-huit mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à cinquante mètres de part et d’autre de la construction projetée”.

L’église, qui aura une hauteur totale d’approximativement 25 m, dépassera de 6,75 m le bien situé sur la parcelle voisine (n°77 de la même rue).

Soutien au Kremlin

Par ailleurs, à la différence de l’époque, la guerre en Ukraine est passée par là. Calquant ses pas sur ceux du Kremlin, le patriarche de Moscou soutient l'invasion militaire russe et défend l'idée d'un monde russe unifié face à un Occident.soutient l’invasion militaire russe et défend l’idée d’un monde russe unifié face à un Occident. Il se peut donc que la demande de permis aura cette fois plus de difficultés à passer… À noter toutefois que les églises orthodoxes, en ce compris celles sous le Patriarcat de Moscou, sont tant fréquentées par des Russes que des Ukrainiens.

L’enquête publique est ouverte dès ce 26 juin jusqu’au 11 juillet 10 heures.

Le dossier peut être consulté uniquement sur rendez-vous durant la période d’enquête au service de l’Urbanisme, place Kuborn 5 à 4100 Seraing auprès de Stéphane Werres par téléphone 04/330.86.09 ou par mail à enquete.urbanisme@seraing.be : le mardi de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 16h30 ; le jeudi et vendredi de 7h45 à 11h45 ; et le jeudi jusqu’à 20h.

Durant le mois de juillet, le service est accessible jusqu’à 14h45 au lieu de 16h30.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal par courrier ordinaire à la Ville de Seraing, place Communale 8 à 4100 Seraing ou par courrier électronique à enquete.urbanisme@seraing.be