C’est en effet "un véritable paradis d’été” qui sera aménagé : terrasses, équipements de sport et jeux, scènes pour concerts et représentations théâtrales pour faire des rencontres et se détendre au soleil. Une recette qui plaît, depuis cinq ans déjà.

Et, pour la cinquième édition de Cet été… Prends ta place !, le Plan de cohésion sociale de Herstal vise l’amélioration du vivre-ensemble entre les citoyens, la cohésion sociale, la promotion de la culture, des loisirs extérieurs, de l’interculturalité et de l’intergénérationnel.

Pour cette édition, un espace de détente et d’animations sera mis en place et un espace de détente sera aménagé afin de proposer une “zone farniente”, tandis que les plus hardis pourront profiter de nombreuses activités diverses et variées : initiations aux sports, jeux interactifs, animations de prévention de premiers secours, animations DJ, initiations au cirque, repair-café, fabrications de nichoirs à insectes, théâtre, jeux adaptés aux chiens-guides, marches organisées, entre autres activités estivales.

Un été qui s’annonce chaud !