Wasseiges rénovera l’ancien site de la gare en aire de convivialité

Démantelée en 1960, l’ancienne gare vicinale de Meeffe faisait partie du réseau de tramway. Fin des années 90, celui-ci avait déjà fait l’objet d’une réfection avec la création d’un terrain multisports. "Le tout nouvel espace sera divisé en 11 zones différentes passant d’un espace ouvert, à une plaine de jeux, une aire de pique-nique mais également le départ de promenade. Nous avons travaillé autour de six objectifs bien distincts pour combler au mieux les attentes de nos citoyens." Une zone de bâtiment reprenant une aire de stockage, une salle de réunion et des toilettes sera également construite sur l’ancien site. Bâtiment qui ressemblera à une gare afin de faire un clin d’œil au passé du site. La réalisation des travaux a été pensée sous forme de trois lots distincts: l’aménagement des abords, la construction du bâtiment et les équipements tels que les bancs ou encore les poubelles. "L’aire de pique-nique a d’ailleurs été pensée pour une accessibilité aisée pour les PMR. Un sentier praticable pour les chaises roulantes traversera également le nouveau site." Les travaux devraient commencer début 2024 et auront une durée de 6 mois, pour un budget total de 722 975 € dont 500 000 € de subsides Cœur de Village. La Commune de Wasseiges bénéficiera également d’un subside de 308 000 € sur un budget total de 614 000 € pour la rénovation énergétique du bâtiment abritant le CPAS et le service voirie. "Les 3 logements d’insertion, non compris dans les subsides, bénéficieront également de cette rénovation", conclut le bourgmestre.