Vol plané de la Mercedes du footballeur Sofian Kiyine : les travaux du hall omnisports de Flémalle pourraient démarrer en octobre

Si la catastrophe s’est jouée de peu, les dégâts du hall omnisports sont importants, occasionnant des problèmes d’instabilité.

Pour rappel, dès le lendemain du sinistre, la commune de Flémalle a mandaté le bureau Rigo avec pour mission “de déterminer et prendre toutes les mesures urgentes pour préserver la stabilité du bâtiment, mais aussi déterminer et chiffrer les dommages”, spécifiait la bourgmestre Sophie Thémont. La société Wanty était également désignée pour réaliser les premiers travaux conservatoires. “Elle a procédé le jour même à l’obturation du bâtiment et à la pose d’étançons destinés à éviter la chute des éléments endommagés”.

Deux colonnes ont également été placées au centre de la salle pour soutenir les portiques endommagés, le lundi même.

L'impact où la voiture a atterri dans le hall omnisports à Flémalle. ©MICHEL TONNEAU

Une remise en état

Après les travaux de sécurisation, il est aujourd’hui question des travaux de remise en état de la salle Melin. “Nous avons suivi de près les nécessaires interventions des experts diligentés par les diverses compagnies d’assurances”, indique la bourgmestre Sophie Thémont. Après expertise, il en ressort que la majorité des travaux seront pris en charge par ces dernières, à l’exception du revêtement de sol, dont l’intervention ne sera que partielle. “Les cahiers des charges des travaux sont sur le point d’être finalisés par les experts en charge du dossier”, pour un lancement du marché public des travaux en juillet prochain, “pour commencer les opérations dans les meilleurs délais”.

Il est question de la réfection d’une demi-toiture, du remplacement de deux arcades broyées par l’accident (près de 250 000 €), et du remplacement complet du parquet abîmé par l’impact du véhicule lors de sa chute (plus de 200 000 euros). Un parquet habitué à recevoir des écoles, clubs de mini-foot, basket et gymnastique. Si l’idéal pour la commune aurait été de commencer les travaux en août, “ils devraient davantage démarrer en octobre”, note l’échevin des Sports Fabian Pavone. Ne pouvant plus disposer de la grande salle du hall omnisports, 38 équipes ont dû trouver refuge ailleurs. Celles-ci espèrent retrouver domicile le plus rapidement possible.

Notons enfin un manque à gagner pour la commune du fait de la fermeture de la salle de près de 20 000 euros en 2023, ainsi que divers équipements endommagés dans l’accident “pour un montant qui doit encore être chiffré”, ajoute la bourgmestre, qui précise que la commune va déposer un dossier de candidature à Infrasports pour l’octroi d’un subside de 50 % sur les travaux de restauration de la salle Melin.

”Nous rencontrerons les utilisateurs dès la fin de l’été pour les informer de l’avancement du dossier et surtout des délais estimés dans lesquels ils pourront réintégrer leur installation”.

Devant le tribunal de police ce jeudi

Ce jeudi, Sofian Kiyine, le conducteur de la voiture volante, joueur de foot professionnel, comparaîtra devant le tribunal de police pour y répondre de ses actes. À ce titre notons que si le jour a été sérieusement blessé, il n’a, par miracle, touché aucune des personnes présentes dans le hall omnisports.

L’accident est survenu le 30 mars dernier, Sofian Kiyine, seul à bord de sa Mercedes, a percuté à pleine vitesse le rond-point avant de s’envoler sur plusieurs mètres et de terminer sa course dans le hall omnisports.

Alcoolémie

Blessé, il avait dû être désincarcéré et transporté à l’hôpital. Des analyses toxicologiques ont permis de montrer que le milieu de terrain de 25 ans avait 1,6 gramme d’alcool dans le sang. En outre, les premières estimations réalisées durant l’enquête ont fait état d’une vitesse d’environ 140 km/h alors que la vitesse est limitée à 90 km/h.

Interrogé quelques jours plus tard par les enquêteurs de la police de Flémalle sur les causes de l’accident, le milieu de terrain d’OHL avait expliqué avoir consommé deux ou trois boissons alcoolisées avant de reprendre le volant et d’être victime d’un malaise.

“Psychologiquement, mon fils est très touché”, avait alors expliqué le papa de Sofian dans nos colonnes. “Il se rend compte du miracle qui s’est joué pour lui, et surtout pour les autres. Il pleure en pensant qu’il aurait pu blesser ou tuer des enfants !”

Jeudi, le footballeur pourra sans doute donner sa version des faits et sera fixé sur son sort dans les prochaines semaines.