Le député provincial Claude Klenkenberg: "Défendre notre région touristiquement"

Personnellement, des vacances dans ma région, ça me suffit largement. On a tout ici… Dans ce sens, nous avons le devoir de préserver notre belle région mais également de la défendre touristiquement avec ardeur et convictions, c’est ce que nous tentons de faire avec les services de la Fédération du tourisme de la Province de Liège (NDLR: dont il est le président) et l’aide ou le soutien que nous apportons aux professionnels du secteur.

Qui est le touriste-type en province de Liège ?

Le public le plus nombreux est le public belge qui représente plus de 70% des visiteurs de notre région, avec une bonne partie de néerlandophones évidemment.

Ils sont suivis par les Néerlandais, puis les Français et les Allemands. Il y a aussi d’autres nationalités mais dans de plus faibles proportions. Le public est essentiellement composé de familles en période de vacances et de couples et groupes d’amis en dehors.

En chiffres, le pourcentage d’étrangers qui visitent et séjournent dans notre province avait nettement diminué lors de la crise Covid mais on a remarqué une reprise en 2021 par rapport à 2020. Et 2022 a été une bonne année comme l’ont démontré les bilans des différentes périodes de vacances. Toutefois, je ne dispose pas encore d’un bilan complet pour l’année. On note aussi, et on s’en réjouit, une nette reprise des réservations et marques d’intérêt de la part des entreprises pour notre offre de tourisme d’affaires.

À vos yeux, la tendance est-elle toujours au tourisme de proximité en cette année 2023 ?

De plus en plus. La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes et nous a fait redécouvrir des coins, des activités, proches de chez nous et parfois méconnus.

L’inflation actuelle, la crise de l’énergie sont également deux facteurs importants. D’ailleurs, au Domaine Provincial de Wégimont – qui est complet chaque jour tant il a du succès – nous avons fait le choix de maintenir des prix très bas pour que chacun puisse y avoir accès. Par ailleurs, je pense que le tourisme de proximité est une réalité qui va s’inscrire dans la durée, notamment par rapport à la prise de conscience des enjeux environnementaux mais pas seulement.

Il y a tant à voir et à faire près de chez nous… et les gens s’en rendent compte aujourd’hui.

J’espère que le tourisme de proximité va devenir une habitude tout au long de l’année et pas uniquement en période de vacances, car nous sommes une destination 4 saisons et 5 étoiles. Cela permettrait de lisser davantage la fréquentation de nos hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings mais aussi musées, attractions et autres parcs récréatifs ou naturels.

Pourtant, nombreux sont les acteurs du tourisme à parler de "revenge tourisme" pour qualifier cette année, c’est-à-dire que les touristes voudraient prendre leur revanche sur des années sans voyage (Covid, crise sanitaire, guerre en Ukraine). Votre avis.

Je pense en effet qu’un grand nombre de personnes ont le souhait de repartir en dehors de leurs frontières nationales.

L’envie d’ailleurs est présente, et je peux le comprendre. Toutefois, je pense réellement que le Covid aura ouvert les yeux d’une majorité d’hommes et de femmes sur les très nombreuses possibilités de découvertes qualitatives et inspirantes qu’offrent leur région, leur pays et les régions voisines accessibles à deux, trois ou quatre heures de voyage.

Je suis incapable de vous dire combien de fois j’ai entendu des personnes exprimer leur émerveillement au regard de la beauté de notre Belgique, de la Wallonie ou mieux encore, de notre province, depuis 2020 mais elles étaient déjà très nombreuses avant. Et je fais partie de ceux-là.

J’adore notre région et je suis fier de concourir, avec les équipes de la Fédération du tourisme, à faire en sorte que les touristes s’y plaisent.

Au lecteur de cet échange, que lui conseillez-vous comme escapades incontournables dans sa région cet été ?

Évidemment, nos sites provinciaux et paraprovinciaux. Le Domaine Provincial de Wégimont avec ses piscines, son parc (22 hectares), où près d’un million d’euros ont été investis en deux ans et qui accueille plus de 100 000 visiteurs l’année. Un site idéal, abordable, avec tout pour passer une belle journée détente. Blegny-Mine, la visite de la mine qui, rappelons-le, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Botrange, les balades dans les fagnes notamment. Le Château de Jehay et ses superbes jardins où on rappelle que 10 millions d’euros ont été investis pour sa rénovation par la Province et la Région wallonne ou encore les Domaines touristiques du Vallon de la Lembrée (DTVL) avec le fort de Logne par exemple, ou le Musée de la Vie wallonne – qui a accueilli pas moins de 36 000 visiteurs en 2022 – où vous pouvez visiter une exposition sur les ordures…

Plus localement, l’arrondissement de Verviers, d’où vous êtes originaire, regorge de lieux d’exception pour un break estival…

Les barrages de La Gileppe ou d’Eupen sont des lieux touristiques attractifs qui permettent, je trouve, de se dépayser près de chez soi, de profiter d’un peu de fraîcheur par cette chaleur, il en va de même pour les lacs de Bütgenbach ou Robertville.

Combien pèse le secteur du tourisme en province de Liège ?

En province de Liège, le tourisme, c’est 28 845 postes de travail, soit l’équivalent de 20 000 ETP (Équivalent temps plein) soit plus du tiers de ce que le secteur touristique vaut en Wallonie. La valeur ajoutée créée par le secteur du tourisme en province de Liège, c’est 1,38 milliard d’euros, soit 38% de la production wallonne. Un secteur qui génère des emplois non délocalisables, qualifiés et non qualifiés. Dans la tête de la plupart des citoyens de Wallonie et très souvent des élus, et ce quel que soit le niveau de pouvoir concerné, la notion de "tourisme" se limite à l’ensemble des activités et techniques mises en œuvre pour les voyages et les séjours d’agrément. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un secteur qui participe à l’économie de toute une région. Ces chiffres à eux seuls confirment bel et bien que le tourisme compte parmi les secteurs les plus dynamiques de Wallonie, c’est un moteur essentiel du progrès socio-économique.

"Les années à venir ne seront pas simples"

Le parc national, "une opportunité ratée"

Bio express de Claude Klenkenberg

Naissance et jeunesse

"Je suis né à la clinique d’Eupen le 30 décembre 1959. J’ai deux filles et un petit-fils de 3 ans. J’ai grandi à Welkenraedt. Mes parents – et mon oncle – avaient deux boucheries sur le territoire, les boucheries Klenkenberg frères. Je me souviens, dès que j’ai su marcher (rires), je devais aller chaque samedi matin faire 700 boulettes. Je suis incapable d’en manger aujourd’hui d’ailleurs (sourire). On attendait de moi que je reprenne le flambeau mais rien ne m’intéressait dans le métier, je voulais devenir conducteur de trains. Ce que j’ai fait pendant 20 ans."

Études

"Je suis diplômé des humanités techniques à Don Bosco Verviers en inférieur et en supérieur à Saint-Laurent Liège. Et j’ai suivi une formation de 18 mois pour entrer aux chemins de fer."

Carrière

"À 21 ans, j’ai commencé à conduire des trains, d’Aix à Ostende puis du côté de Montzen. C’est en 1989 que je suis devenu échevin à Welkenraedt, jusqu’en 2003, avant de devenir bourgmestre de ma commune jusqu’en 2012 puis de devenir conseiller communal de 2012 à 2020. De 1991 à 2000, j’étais aussi conseiller provincial ainsi que de 2006 à 2020, avant de devenir député provincial en charge du Tourisme, des Finances, de l’Administration générale, du Logement, de l’Économie et de la Mobilité.

Parmi les autres mandats, je peux citer le rôle de président de la Fédération verviétoise du Parti socialiste de 2003 à 2019 et celui de président de (la) SPI (l’agence de développement territorial pour la province de Liège) de 2013 à 2020. J’ai toujours aimé la politique, je m’y amuse depuis toujours. Je pense que quand on s’y investit bien, elle est enrichissante pour tout le monde. Je n’ai pas beaucoup de soirées à moi mais quand j’arrive à dégager du temps, je jardine, c’est ma passion. D’ailleurs, mon jardin a été élu quatrième plus beau jardin de Wallonie."