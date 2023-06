Prés de Tilff : “Pourquoi pas une Escale bis assortie d’un parc” ?

Parmi les arguments avancés par la majorité en effet, on retiendra ces mentions faites aux périodes de précipitations plus fréquentes à l’avenir, au fait que le site des Prés est en zone d’aléa d’inondation “élevé” ou encore que le Gouvernement wallon entend toujours réaliser une étude sur le bassin hydrographique de l’Ourthe… Et comment comprendre en effet que les autorités locales “sanctuarisent” en zone d’immersion des zones inondables à Esneux, Méry ou encore Hony mais autorisent un projet sur un terrain inondable… qu’elles viennent d’acquérir à Tilff ?

Ne rien faire aux Prés de Tilff… tout le monde est d’accord donc ? Pas tout à fait.

Si la majorité MR-PS et l’opposition Écolo ont en effet voté pour la fin de la procédure, le groupe Agora (apparenté Engagés) s’est quant à lui abstenu… car aucune alternative n’a été proposée. D’alternative, il pourrait pourtant en être question insiste le chef de file Agora Jérôme Hardy qui propose aujourd’hui un nouvel espace culturel, assorti d’un parc.

”Perte de temps et d’argent”

Comme l’indiquait ce jeudi soir l’élu Agora, “nous ne pouvons que regretter d’abord la perte de temps et d’argent : nous en sommes déjà au troisième appel d’offres depuis 2013 (10 ans !)”… Et de rappeler au passage que la commune s’est rendue entièrement propriétaire du site pour… un demi-million d’euros. C’était en 2022.

Que souhaite Agora pour la suite ? “Nous ne dévions pas de la ligne exprimée il y a déjà deux ans : en cas d’arrêt de procédure, nous proposons que la commune se réapproprie les lieux et que les bâtiments soient mis à disposition de l’associatif local et d’animations culturelles : y créer une forme d’Escale bis”, indique-t-on chez Agora qui fait ici référence à l’espace culturel d’Esneux. Pour rappel d’ailleurs, si l’ensemble du site des Prés se situe en zone inondable, ce n’est pas le cas du bâtiment. “Pour le reste du terrain, faisons-en un itinéraire de promenade. Mais ceci signifie qu’une lourde rénovation et déconstruction seront à charge de la commune… pour plus d’un million d’euros”.