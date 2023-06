”Depuis dimanche 58 ânes en provenance du refuge “Starting over” en Israël sont bloqués pour des tests sanguins non prévus à l’aéroport de Liège”. En fait, ces ânes sont en transit et ont pour destination finale “La Tanière”, un refuge français bien connu pour accueillir les animaux en fin de vie et qui ont connu un parcours chaotique.

”L’aéroport de Liège demande 10.000 euros par jour pour l’hébergement de ces pauvres bêtes. C’est une somme énorme pour ce refuge”.

Renseignement pris, il semblerait que les animaux ont été contrôlés, dimanche matin par des agents du Poste de Contrôle Frontalier de l’Afsca. Il s’est alors avéré que certains animaux semblaient malades, ce qui a provoqué le blocage puisqu’il n’est pas question de permettre l’introduction de maladie sur notre territoire.

Prise en charge

”Un des ânes présentait un écoulement nasal que notre vétérinaire a estimé suspect”, a expliqué l’Afsca à nos collègues de Sudinfo. “Des analyses ont été opérées sur l’âne et envoyés à Sciensano. Plusieurs maladies sont possibles. Nous attendons les résultats. Ceux-ci peuvent prendre de 24h à quelques jours.”

En attendant, les animaux sont cantonnés à l’aéroport et pris en charge par du personnel compétent, ce qui a un coût en termes de soins et de nourriture.