Les policiers liégeois filent un toxicomane et coincent son dealer

Et de fait, quelques minutes plus tard, un homme en voiture est arrivé et s’est arrêté près du duo. Les policiers sont immédiatement intervenus et ont interpellé le conducteur. Lors de la fouille d’usage, les policiers ont retrouvé quelques grammes de cocaïne, mais aussi un couteau et environ 1 500 euros. Dans la foulée, ils ont regardé les messages qui se trouvaient dans le GSM du suspect, messages qui ne laissaient aucun doute sur le fait que l’homme vendait de la drogue.

Un chien policier est ensuite intervenu sur place, ce qui a permis de découvrir une centaine de grammes d’héroïne, cachés dans une chaussette.

Là, le suspect qui était serein jusque-là, s’est dit choqué par cette découverte. Il ne savait pas qu’il y avait de la drogue dans sa voiture et ne comprenait absolument pas ce qu’elle faisait là-bas…

Déjà connu des autorités judiciaires, le gaillard âgé de 27 ans, a été privé de liberté. Il a été déféré, lundi matin, au parquet de Liège.