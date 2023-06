Portes ouvertes à l’abri de jour Thermos le 29 juin

L’été du changement

”Thermos exerce son activité sur la période allant d’octobre à fin avril”, indique Paul Lahaye, président de l’association. “Ce choix est dicté par la volonté de laisser souffler nos volontaires pendant l’été. Or, force est de constater que les étés sont de plus en plus éprouvants pour les bénéficiaires : coup de soleil, soif, hygiène”, regrette-t-il.

C’est pourquoi Thermos a décidé de mettre à disposition de ceux qui le souhaitent sa structure de la rue Chevaufosse, dans le centre de Liège, du 1er juin au 31 août, les lundis et mercredis.

Pour augmenter la qualité de son accueil, le centre a également rénové, pour un budget de 25 000 euros sur fonds propres, ses trois douches ainsi que ses deux urinoirs. Un système d’aération a été ajouté au mois de mai dernier.

Portes ouvertes

Thermos est constamment à la recherche de nouveaux volontaires. C’est pourquoi l’association organise une journée portes ouvertes pour faire découvrir le centre au grand public et convaincre de potentiels futurs volontaires de rejoindre les rangs.

Sont recherchés :

- Des accompagnateurs, libres en soirée une fois par quinzaine, pour aider à la préparation des repas, la distribution des lits et des douches et partager un moment convivial avec les usagers ;

- Des veilleurs, libres une nuit par quinzaine, pour participer aux activités de soirée avec les accompagnateurs et veiller sur le sommeil de nos abrités ;

Thermos recherche de nombreux volontaires pour renouveler ses équipes. ©DR

- Des accompagnateurs, libres en journée, pour assurer avec les coordinateurs l’accueil de jour, soit pendant la saison d’hiver, soit pendant la saison d’été.

Pour son restaurant social, situé à la rue Volière en Pierreuse, Thermos recherche :

- Des ramasseurs pour aller collecter les produits à la banque alimentaire de Rocourt ou dans les différents commerces qui donnent leurs invendus ;

- Des équipiers resto, libres en soirée, pour préparer et distribuer les repas une fois tous les 15 jours ;

- Des accompagnateurs, libres en journée, pour assurer l’accueil de jour.

La journée portes ouvertes aura lieu le 29 juin, de 14 heures à 19 heures, à l'abri de la rue Chevaufosse.