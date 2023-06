Ces travaux doivent permettre la réfection des couches supérieures des revêtements de la nationale entre les carrefours formés avec la rue de la Tige et celui formé avec la rue de la Heid, soit sur un peu plus de 3 kilomètres.

Au niveau des conditions de circulation, du lundi 3 juillet au vendredi 14 juillet, la N30 sera fermée à la circulation entre les carrefours formés avec la rue de la Tige et celui formé avec la rue de la Heid mais, du 3 juillet au 7 juillet, l’accès à la circulation locale et au TEC sera maintenu.

Par la suite, les opérations consisteront à réaliser la pose du revêtement et nécessiteront donc la fermeture de la zone de travaux à tous les usagers. Ces derniers seront donc déviés par la N 678 (Damré), l’E25/A26 via les échangeurs n°45 “Sprimont” et n°46 “Spa”, la N633d ainsi que la N633 (Remouchamps – Aywaille).

Ce chantier représente un budget de près de 295.000 euros HTVA financé par la Sofico. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures. C’est la société Stadsbader – Contractors qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.