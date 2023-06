Tram : les élus Liégeois remontés contre le nouveau “timing”

Comme on s’en doute, le sujet est revenu sur la table du conseil communal de Liège, réuni ce lundi 26 juin en soirée à l’hôtel de ville. Et bien que le bourgmestre de Liège Willy Demeyer se soit voulu positif et constructif, en invitant les conseillers à rencontrer la Région afin d’obtenir des réponses aux dernières questions qui se posent (notamment celles liées au déroulement précis des prochains mois du chantier), les élus présents, y compris dans les rangs de la majorité PS-MR, se sont montrés plutôt… irrités.

Pour la cheffe de groupe du MR, la députée Diana Nikolic, l’heure ne serait d’ailleurs pas aux réjouissances, que du contraire : “Moi en tout cas, je ne me réjouis pas du fait que le tram roule fin janvier 2025”, a-t-elle commenté lundi soir. “Ce qui se passe est que le ministre a voulu rendre acceptable l’inacceptable mais il l’avait déjà dit, que 2025 était inacceptable comme date de mise en circulation. Et aujourd’hui, c’est donc la Wallonie qui va payer pour ça”.

Le ministre responsable ?

Même son de cloche du côté des Engagés. C’est en effet par la voix du chef de groupe Benoît Bouchat que le groupe d’opposition a fait savoir son désaccord avec la gestion… du ministre Écolo Philippe Henry. “En réalité, le Gouvernement wallon et singulièrement le ministre Henry n’ont jamais accordé à ce chantier si important le suivi qu’il mérite et c’est pourquoi on enchaîne les travaux mal préparés, les calendriers non respectés, une information calamiteuse, un phasage des travaux ubuesque”, dénonce l’élu Engagés. “Le Gouvernement a réussi à faire dérailler le tram avant même qu’il ne roule !”… Réclamant un échéancier précis et une réunion mensuelle, Benoît Bouchat avance aussi cette volonté : “un changement de capitaine”. “Pour nous, il est en effet temps que le Ministre Henry, en charge de la Mobilité, assume sa responsabilité de gestionnaire du pire chantier de Wallonie et démissionne, afin de permettre une relève qui donnera un vent nouveau à ce projet”.

Et alors que le chef de groupe du PS, Jean-Claude Marcourt, se montrait lui aussi sceptique sur les détails (manquants) de l’agenda des travaux à venir, le PTB n’a pas hésité à enfoncer le clou, estimant que cette nouvelle somme déboursée, de 79 millions d’argent public, revenait à “faire payer aux victimes de ce chantier les frais de ces retards”.

Enfin, François Schreuer (Vega) a avancé cette proposition : pourquoi ne pas rendre gratuit l'utilisation du tram durant un an, pour tous les Liégeois qui ont subi les conséquences de ce chantier ?