Traverser Sprimont à 90 km/h… “c’est beaucoup trop”

Aujourd’hui, c’est précisément cette mobilité périurbaine qui pose question et qui amène souvent de fâcheux problèmes. Comme à Sprimont estiment les Écologistes, qui ont décidé d’interpeller les autorités communales mais également les autorités wallonnes. Pour Écolo, la limitation de certains tronçons de nationales doit être revue à la baisse.

40 % d’habitants en plus

À Sprimont précisément, “la densité de population n’est plus la même puisque le nombre d’habitants de la commune a augmenté de 40 % depuis les années 90”, explique Maurizio Passanisi, co-président de la locale Écolo. Or Sprimont est traversée par les routes N 62, N 678 ainsi que par la N 30, dont la vitesse est limitée, à certains endroits, à 90 km/h : trop élevée pour les écologistes sprimontois. Des limitations établies alors que l’autoroute E 25 n’existait pas rappellent-ils d’ailleurs. “La situation d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui et près de nouvelles habitations, des enfants doivent parfois traverser ces voies à grande vitesse pour atteindre un arrêt de bus ce qui pose un problème de sécurité”, poursuit le co-président.

Comme l’indique le député wallon Olivier Bierin (Écolo), en Wallonie, les accidents de la route sont plus nombreux d’année en année : en 2022, 229 personnes ont perdu la vie sur le territoire wallon. “C’est beaucoup trop. On sait que la vitesse du véhicule influence fortement le risque d’accident et son taux de gravité. Les limitations de vitesse sur les routes accidentogènes doivent être adéquates pour renforcer la sécurité routière”.

Pour les Verts clairement, “la vitesse des voiries régionales doit tenir compte de l’évolution de la densité d’habitation sur le territoire, tout comme la présence de lieux de vie, de carrefours ou d’arrêts de bus”. Ecolo Sprimont a donc fait une demande en ce sens au collège communal et une interpellation est prévue cet été, afin d’envisager des modifications de ces limitations.

De son côté, le député wallon Olivier Bierin a appuyé cette demande en interpellant la ministre de Tutelle, Valérie de Bue. “En 2021, la limitation a été diminuée sur la Vallée de la Lienne à Stoumont, on devrait pouvoir aller dans cette direction pour Sprimont aussi”…