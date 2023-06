Un collectif citoyen dénonce le manque de communication de la Ville de Herstal

Ceux-ci regrettent “l’absence de communication des autorités communales quant à l’arrivée du tram et à ces potentielles conséquences néfastes pour la ville”. Des préoccupations qui, selon Beatrice Rodriguez, membre du collectif, ont déjà été “maintes fois exposées à la Ville, qui ne nous a jamais répondu ou rassuré”, regrette-t-elle.

Trois grandes dénonciations

Pour le collectif, qui dit “ne pas avoir été entendu par les autorités”, trois gros points noirs sont à épingler concernant le chantier du tram. Le premier concerne le nombre de “victimes collatérales de ce grand projet, qui sont souvent issues des populations à petits revenus”. Selon Beatrice, “ces victimes pourraient être épargnées grâce à un dialogue et à des solutions équitables”.

Ensuite, le collectif déplore “le peu de temps qui leur est accordé lors des enquêtes publiques”. “Six semaines pour étudier la documentation et réagir à un projet qui demande des années d’étude, cela revient à mettre le citoyen devant le fait accompli”, déclare-t-il.

Enfin, Beatrice regrette que, “à chaque remarque ou critique argumentée concernant l’aménagement et l’implantation du tram à Herstal, la porte du dialogue se referme”.

C’est pourquoi, pour attirer l’attention des élus, le collectif a donc décidé de placarder de nombreuses affiches sur le territoire herstalien, listant les préoccupations des citoyens. “Nous ne lançons pas une révolution, insiste Béatrice, nous voulons simplement relancer un dialogue constructif”, ajoute-t-elle. “Nous ne sommes en aucun cas opposés au projet du tram, nous travaillons d’ailleurs sur une proposition de modification de plan”, conclut-elle.

Un dialogue qui, selon la Ville, “est bien ouvert et ne s’est jamais refermé”. En effet, “toutes les informations concernant le tram et qui étaient à notre disposition ont été communiquées à l’ensemble des citoyens à travers, déjà, une séance d’information publique et une enquête publique”, assurent les élus. “Une réunion publique d’information officielle sera aussi bientôt organisée”, déclarent-ils, avant d’avouer que “plusieurs questions restent en suspens, comme le phasage du chantier, sur lequel nous n’avons encore reçu aucun élément”.

Pour répondre au mieux aux questions des riverains intrigués par le chantier du futur tram la Ville de Herstal a également prévu “l’engagement d’un 'Monsieur' ou d’une 'Madame' tram, qui sera chargé de contrôler en temps réel le bon déroulé du chantier”.

Si les autorités et le collectif ne semblent pas s’accorder sur l’existence ou non d’un dialogue constructif, le bourgmestre f.f., Jean-Louis Lefèbvre, est sûr d’une chose : “La porte des élus est toujours ouverte, et tout citoyen qui le souhaite peut faire part de ses préoccupations... il sera entendu”.