Selon sa sœur qui a également lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, Céline effectuait un road trip en Tasmanie avant de rejoindre la ville de Victoria par Ferry à bord de son véhicule (une Honda CRV blanche immatriculée “E40TF”). Aucun de ces contacts n’a de nouvelle depuis le 16 juin et elle n’est pas localisable.

Prévenue, la police locale a effectué des recherches et a retrouvé la voiture de Céline sur le parking de Philosopher Falls à une dizaine de kilomètres de la ville de Waratah. Par contre, aucune trace de Céline n’a été découverte à proximité. La police effectue des recherches dans les zones alentour. La dernière connexion internet apparue sur son téléphone remontant au 20 juin. Signalons à ce titre que Céline a été vue pour la dernière fois dans la ville d’Hobart, à environ 355 kilomètres des chutes.

La promenade le long desdites chutes prend normalement 45 minutes. La police pense que la Belge était en route vers la côte ouest de la Tasmanie. Les températures diurnes dans la région se situent entre cinq et huit degrés et la nuit entre un et deux degrés.