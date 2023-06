En finir avec la mixité cyclo-pédestre ?

Comme le groupe de cyclistes au quotidien en effet, l’élu Vega tire aujourd’hui la sonnette d’alarme relativement à ce choix posé à de nombreux endroits, en marge du tram, à Liège… et qui vise à créer des zones partagées où les piétons se retrouvent bien malgré eux en concurrence avec des cyclistes devenus usagers forts. Et dangereux.

Comme l’indiquait François Schreuer, “ces dernières années, pour répondre à la demande croissante de mobilité cyclable, les espaces cyclo-pédestres se sont multipliés. Les usagers sont censés y cohabiter de façon plus ou moins organisée. Ces exemples ont montré que, dès que la densité d’usage augmente, cette mixité insécurise, parfois fortement, les piétons tout en empêchant les cyclistes de rouler à une vitesse utile. Ce faisant, ce type d’aménagements alimente des conflits parfaitement évitables entre usagers actifs sur la voie publique”. Et de freiner de facto le développement du vélo qui permet pourtant de se déplacer aisément à plus de 20 km/h… dans de bonnes conditions du moins.

Si de son côté, l’échevin de la Mobilité Gilles Foret a assuré oeuvré quotidiennement à un rééquilibrage des différents modes de déplacement, il précise que les situations sont souvent complexes et à prendre au cas par cas… Et que le compromis reste inévitable.

Pour François Schreuer toutefois, Liège devrait clairement prendre position en protégeant d’une part “le caractère exclusivement piéton de grands espaces de circulation et de délassement, y compris des portions du Ravel, tout en créant des infrastructures dédiées à la pratique du vélo”…