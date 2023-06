La salle de guindaille de Liège inaugurée

En 2016, l’Association Générale des Etudiants Liégeois (AGEL), la Maison des Etudiants Liégeois (MEL) et la Ville de Liège ont su se metre autour de la table et trouver une solution à Droixhe. La Ville permetait ainsi aux étudiants de prendre possession, sur base d’un bail emphytéotique de 50 ans débuté en 2021, d’un hangar désaffecté avec l’objectif de construire sur le site une toute nouvelle salle, moderne, bien équipée et surtout sécurisée. Ralenti par la crise du covid, ce projet de salle modulable de 2800 m² à 2,35 millions construit par et pour les étudiants, sur fonds propres, mais aussi grâce à une levée de fonds et un emprunt privé, a su être mené au travers de ces différentes tempêtes pour voir le jour en cete fin du mois de juin 2023.

"Disposer d’une salle permanente avec des aménagements modernes nous permetra, en tant qu’organisateur, de metre notre temps et notre énergie à la sécurisa􀆟on encore plus poussée des guindailles", explique Maxime Lemarchand, président de l’AGEL. "Cette nouvelle salle offrira un confort jamais connu jusqu’à présent pour la centaine d’associations étudiantes de Liège et nous nous réjouissons de pouvoir l’exploiter dès ce 27 juin pour le Bal des Moflés qui marquera le début d’une nouvelle ère à Liège."

"C’est avec une très grande satisfaction que nous voyons aujourd’hui aboutir un projet vieux de plusieurs décennies", se réjouit pour sa part Julien Huberland, président de la MEL. "Ce projet final de construction a pris du temps, fut parfois stressant mais grâce aux efforts combinés des étudiants, des anciens et de la Ville nous disposons désormais d’un outil formidable. Grâce à cete nouvelle salle, l’avenir de la guindaille étudiante et du folklore à Liège est assuré pour de nombreuses années encore. La surface plus grande permetra d’accueillir plus de fêtards dans un cadre sécurisé."

Willy Demeyer, Bourgmestre de la Ville de Liège ne cahce pas non plus sa satisfaction : "Quel plaisir de découvrir cette nouvelle infrastructure atendue par plusieurs générations d’étudiants liégeois. Ce projet fait la synthèse de l’engagement continu des anciens, de l’enthousiasme et du sérieux de la jeune génération et de la volonté de la Ville de doter Liège d’un espace de guindaille sécurisé et sécurisant pour perpétuer un folklore essentiel à l’image de notre Métropole."