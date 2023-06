Lundi, William Depinois avait été vu pour la dernière fois à Embourg. Il était alors 12h30 et il descendait d’un bus. Il ne s’était plus manifesté ensuite. Une enquête était alors lancée par la zone de police Secova qui a déterminé que le jeune homme se trouvait entre Huy et Andenne. Son GSM ayant borné à Gives. La zone de police de Huy a été appelée en renfort, ainsi que la police fédérale. Et hier lundi, un hélicoptère tournait au-dessus de Solières et Gives alors que le GSM du disparu était retrouvé.

Tout au long de la journée de ce mardi, les recherches ont continué, un appel était d’ailleurs lancé par Child Focus. Qui, il y a quelques instants, annonçait que William Depinois était retrouvé et en bonne santé, mais pas du côté de Huy.