L’observatoire de Cointe est vendu : la Région wallonne passe la main au privé

L’observatoire, mis en vente par la Région en février avec une estimation de base de 950 000 €, est parti ce lundi matin dans les mains d’acheteurs privés pour un montant de 1,625 million d’euros.

Observatoire de Cointe : "Le patrimoine, ce n’est pas un gros mot"

Le site est la propriété de la Région wallonne depuis novembre 2001. "Quand je suis allé sur place (NDLR : en 2022), ça m’a fait mal au cœur", raconte Adrien Dolimont. Le ministre wallon des Finances, également en charge de la gestion immobilière, demande alors d’urgence des mesures de protection, notamment une toiture provisoire pour mettre à l’abri les équipements de recherche, comme la lunette astronomique. Et, contrairement au choix de son prédécesseur Jean-Luc Crucke, il décide de vendre le site classé au patrimoine wallon.

C’est donc chose faite depuis hier, comme on l’a dit, pour 1,625 million. Une rentrée comme une autre pour les caisses de la Région ?

"On ne vend pas ce genre de bien pour renflouer les caisses", soutient Adrien Dolimont. Dans ce dossier, selon le ministre MR, la priorité était la préservation du patrimoine. "Ce n’est pas un gros mot, le patrimoine. Il n’y avait pas de projet concret pour y installer une partie de l’administration et la Région n’a pas les moyens d’investir pour réhabiliter le bâtiment. Conclusion : il fallait prendre attitude. On a suffisamment attendu, on vend. C’est du bon sens", explique-t-il.

Le site a été adjugé à des porteurs de projet privés liégeois, passionnés par l’endroit, qui souhaitent rester encore un peu discrets. Il y aura du logement sans dégradation du site, ce qui correspond à la volonté de l’association des propriétaires du parc privé (lire ci-dessous).

Et aussi une intention forte : celle de préserver les outils scientifiques hébergés par l’observatoire, au bénéfice de la société astronomique de Liège.

En 1881, c’est la première construction qui surgit de terre dans le parc de Cointe. Le bâtiment a été le siège de l’institut d’astrophysique de l’Université de Liège, avant son déménagement sur le campus du Sart Tilman en 2002. L’association astronomique de Liège y est quant à elle toujours logée. Le fait que l’observatoire se site dans un parc privé conditionne les projets des repreneurs, soumis aux statuts de l’association des propriétaires du parc de Cointe: il faudra aménager du logement de haut standing dans le bâti existant, sans modifier l’emprise au sol, préserver le parc paysager, ne pas alourdir le trafic et s’abstenir de toute activité commerciale, marchande ou non marchande.