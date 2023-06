86 millions confirmés pour les communes sinistrées lors des inondations

Aywaille, Spa, Olne, Baelen, Sprimont, Stavelot…

C’est donc ce mardi en commission que le député libéral Philippe Dodrimont a officiellement interrogé le ministre du Budget… qui a donc confirmé la bonne nouvelle. Dans la foulée, le ministre rencontrait un certain nombre de bourgmestres concernés.

“Je tiens à souligner ce nouvel effort et j'ai aussi tenu à interroger le ministre sur la manière dont cette manne financière allait être distribuée”, indique le député originaire d’Aywaille, commune concernée, qui détaille les difficultés rencontrées depuis juillet 2021…

”Les communes sont bloquées dans la progression de leurs dossiers faute de ressources humaines pour réaliser les démarches administratives et demandent donc à la Région du personnel supplémentaire. Dans le cadre des acquisitions, d’autres voient leurs négociations en attente car elles bloquent sur les estimations non pas de logements, mais plutôt d’espaces comme les garages, hangars… notamment suite à une sous-évaluation des assurances. Des communes ont d’ailleurs décidé d’accorder une valorisation de 15 % sur les biens estimés. Elles prendront légitimement en charge ce pourcentage supplémentaire”.

Et le député d’indiquer ce problème de surcoût par rapport au patrimoine, les anciens bâtiments touchés nécessitant un budget plus élevé qu’au moment de leur construction en raison notamment des nouvelles normes urbanistiques. “D’autres encore craignent une paupérisation de la vallée, avec une diminution des chiffres de la population partie s’installer dans des zones jugées plus sûres…”

Outre les 10 communes de catégorie 1 déjà concernées par les aides (Chaudfontaine, Esneux, Eupen, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz et Verviers), celles de catégorie 2 vont donc aussi pouvoir bénéficier du soutien régional. Sur les 28 communes concernées, 14 sont liégeoises : Amay, Aywaille, Baelen, Comblain-au-Pont, Dalhem, Ferrières, Hamoir, Jalhay, Olne, Soumagne, Spa, Sprimont, Stavelot et Wanze.