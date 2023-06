Appel à l’aide : cherche endroit de camp désespérément !

”L’endroit, situé à Embourg, n’est pas en ordre au niveau de l’électricité”, explique Chickaree, cheftaine. “Le propriétaire nous a envoyé un mail en expliquant la situation et en s’excusant. Évidemment, on le comprend, on ne peut pas prendre le risque de faire dormir des enfants dans un bâtiment non sécurisé”, conclut-elle.

Au total, ce sont 40 lutins entre 8 et 12 ans qui, si elles ne trouvent pas de solution, ne partiront pas en camp cet été. À la suite de cette annonce, les parents, le staff, les amis et les familles des chefs ont partagé un message d’appel à l’aide pour interpeller quiconque pourrait mettre un bâtiment à la disposition du groupe.

Chickaree tente de garder espoir : “On mise sur le fait qu’on va trouver un plan B”. “Si pas, on devra malheureusement annuler ce moment que les lutins attendent avec impatience depuis le début de l’année”, regrette-t-elle.

Mais il reste trois semaines pour aider cette unité à trouver un bâtiment pouvant accueillir 50 personnes, avec cuisine, grand dortoir et sanitaires, à maximum 1 heure de Liège, pour un budget maximal de 2000 euros. Si vous êtes propriétaire d’un tel lieu ou si vous avez connaissance d’un tel lieu, n’hésitez pas à envoyer un mail à Chickaree, à l’adresse : astrid.debournonville@gmail.com, ou à la contacter au 0473 20 76 82. Les lutins comptent sur vous !