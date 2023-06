Une demande soutenue par la motion votée par l’ensemble du conseil communal en février dernier demandant le blindage des câbles sur une partie du tracé, à proximité des écoles et maisons et l’enfouissement plus profond des câbles au niveau de la zone boisée Natura 2000 à 10 à 15 mètres. Le projet consiste pour rappel en la pose d’une liaison souterraine haute tension entre le poste Elia de Rimière (Neupré) et la future unité de production de Luminus située à Seraing.

Vendredi dernier, la Ville de Seraing annonçait fièrement un accord trouvé avec Elia, après plusieurs entrevues.

Pour le chef de groupe PTB Damien Robert, si ''cet accord comprend certaines avancées dont on peut se réjouir, il reste problématique. En effet, il manque de clarté et la réalisation de certaines avancées est conditionnée ce qui laisse à Elia une porte ouverte pour ne pas passer à l’acte''.

Ainsi, pour le passage des câbles haute tension à proximité de l’Air Pur, l’accord parle de “protection importante”. “Mais le trajet va-t-il être déplacé et les câbles vont-ils être blindés pour garantir le principe de précaution et assurer la santé des élèves ? Ce n’est pas clair”.

Concernant le passage près des habitations le long de l’Avenue de l’Europe, les câbles seraient placés “le plus loin possible des habitations”. “Mais à quelle distance ? Et ces câbles seront-ils blindés comme le conseil communal l’a demandé ? L’accord ne le garantit pas alors que c’est pourtant une demande formulée par les riverains'', regrette Damien Robert.

Enfin, concernant le forage en dessous de la forêt protégée du Val Saint Lambert, l’accord stipule que les câbles seront enfouis à 10 et 15 mètres de profondeur pour ne pas abîmer le système racinaire. ''C’est ce que nous avions demandé et c’est une bonne nouvelle mais Elia ne garantit pas son application car cette décision est conditionnée, selon l’accord, au 'cadre des limites techniques'”, constate le chef de groupe.

”Beaucoup d’incertitude”

En conclusion, ''on voudrait se réjouir mais les termes de l’accord laissent place à beaucoup d’incertitude.” Pour Damien Robert, beaucoup de questions restent sans réponses claires : “C’est pourquoi nous demandons plus de clarté et la garantie que les mesures demandées soient effectivement appliquées''.

Pour le PTB, il n’existe aucune raison pour Elia d’appliquer à moitié les demandes de la Ville de Seraing ou de les conditionner. “Ces demandes sont non seulement légitimes, mais aussi logiques et parfaitement réalisables. Elia ne peut pas invoquer des problèmes d’ordre financier ni des problèmes techniques. En effet, Elia a emmagasiné, rien que pour l’année 2022, plus de 157 millions de bénéfices nets”. “Quant à la ville de Seraing, elle est elle-même un actionnaire communal important de la société. Elle possède donc un levier sérieux auprès d’Elia pour imposer l’application sans équivoque des demandes formulées et soutenues par l’ensemble du conseil communal'' au travers de la motion.