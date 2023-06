Inauguré en 1864, sous le nom de Pavillon de Flore et devenu le Théâtre communal wallon du Trianon dès 1976, le bâtiment de la rue Surlet est et reste l’une des enseignes culturelles les plus emblématiques d’Outremeuse et de la Ville de Liège en général, d’où la nécessité de le préserver en l’adaptant aux normes énergétiques actuelles.

À cet effet, la Ville a introduit en 2022 un dossier de candidature relatif à la rénovation énergétique du théâtre, répondant à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour soutenir la rénovation énergétique des infrastructures culturelles, dans le cadre du Plan de Relance européen (Plan National pour la Reprise et la Résilience).

Le marché d’études présenté, ce lundi, au Conseil concerne entre autres la rénovation et l’isolation des toitures, le remplacement des châssis, le placement de panneaux photovoltaïques, les remplacements de l’éclairage par du LED, la réfection des sanitaires ainsi que du plafonnage et des peintures. En outre, une ventilation double-flux avec récupération de chaleur sera installée pour le plus grand confort des spectateurs.

Le montant du marché d’études s’élève à 215 000 € dont une tranche de 120 000 € en 2023 et, à terme, le montant des travaux est estimé à 1 590 000 €.

Le dossier sera subsidié par la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) à hauteur de 935 000 € et les économies d’énergie réalisées à l’issue des travaux seront de l’ordre de 36 % de la facture annuelle.