Fermeture des cafés hutois à 2 h: on prolonge jusqu’à fin août

Pas de surprise: l’ordonnance sur les heures de fermeture des débits de boissons grand-place et aux alentours, à Huy, est reconduite jusqu’au 31 août. Les bistrots et commerces vendant de l’alcool doivent fermer boutique pour 2h du matin. Cela fait plus d’un an que l’ordonnance a été prise par le bourgmestre f.f. Éric Dosogne dans le but de régler les bagarres et autres problèmes d’insécurité. Et le 15 août ? "Il y aura une dérogation proposée pour pouvoir festoyer au nom de la sainte patronne de la ville" , a commenté le bourgmestre. Et une fois de plus, les écolos s’y sont opposés car "c’est un vote automatique, une prolongation du couvre-feu" , a noté Christelle Stadler. Et elle ajoute: "ça va à l’encontre de l’image de Huy, ville festive". Et surtout, fermer les cafés à 2 heures n’est pas suffisant. Les "battles" sonores se sont amplifiées. "Il serait intéressant de mesurer les bruits de façon objective."