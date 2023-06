Les Monts à Herstal sont toujours considérés comme zone à construire

Zone achetée par le promoteur immobilier. Photo du 1er avril 2023. ©DR

En ce début d’été, le débat relatif au sauvetage de ces espaces verts revient sur la table, dans le cadre de la proposition de schéma du développement territorial (SDT) du gouvernement wallon. Une proposition à l’ordre du jour du conseil communal de lundi soir.

La majorité PS a soutenu ce projet de SDT sans sourciller. En revanche, le groupe PTB, lui, a souhaité clarifier quelques points, en soulignant d’abord un “problème démocratique” dans les délais imposés par les autorités communales. “Le conseil a lieu le 26 juin, on nous demande de donner notre avis dessus, alors que l’enquête publique ne se termine que le 14 juillet, les délais sont bien trop courts”, dénonce Julien Liradelfo, conseiller communal (PTB).

Outre cette question de timing, le conseiller regrette également les “contradictions” dans la proposition du gouvernement. “Le SDT dit vouloir faire la part belle à la biodiversité, à la nature, lutter contre les sécheresses et les inondations, mais, à côté de ça, des zones comme les Monts ou les terrils sont toujours considérées comme des zones urbaines”, explique-t-il. Pour nous, ce plan est une aberration. Là où l’on voit une volonté de protéger l’environnement, on constate également que l’on ne cesse de construire sur des espaces verts”, conclut le conseiller.

Bien que le PTB “soutienne la densification urbaine et non l’étalement vers les campagnes”, le groupe craint, qu’une fois de plus, “les rois du béton ne l’emportent”.

Jamais d’accord

Malgré cela, le bourgmestre f.f., Jean-Louis Lefèbvre, a “invité le conseil à voter favorablement pour cette proposition de SDT” qui, selon lui, “va dans le sens du schéma de développement communal de la Ville de Herstal, écrit il y a 10 ans”. Mais c’est là qu’est l’os, déclare Julien Liradelfo. “Il y a 10 ans, on n’avait pas pensé aux inondations, par exemple”, annonce-t-il.

“Lors des fortes pluies de la semaine passée, les riverains de la rue du trois Juin, à proximité des Monts, avaient déjà leurs caves inondées. Que se passera-t-il si l’on construit davantage ?”, interroge-t-il. C’est bien de créer des espaces verts artificiels comme le parc Browning, mais ça ne remplacera jamais les espaces naturels spontanés comme les Monts ou les terrils”.

Les Monts vus du ciel. ©DR

Le conseiller a donc demandé aux autorités de favoriser la construction de logements, sans pour autant “laisser des zones de grands intérêts biologiques se faire envahir par des promoteurs”. “Vous continuez dans une logique d’il y a 10 ans qui ne tient pas compte des défis climatiques d’aujourd’hui”, a-t-il lancé au bourgmestre f.f.

Ce à quoi Jean-Louis Lefèbvre a répondu : “Un plan élaboré il y a une décennie peut être rétrograde, mais il peut aussi être avant-gardiste”. Une dernière pensée qui a eu le don de convaincre le conseil puisque la proposition de SDT a été approuvée avec 22 voix “pour” et 16 absentions.