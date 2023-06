Liège : Une expédition punitive pour retrouver le voleur

Averti des faits, Moinul s’est rendu sur place. Il a embarqué avec lui deux connaissances pour tenter de retrouver le braqueur. Les trois hommes ont mené une expédition punitive dans les rues de Liège. C’est alors qu’ils ont croisé la route d’un homme qui promenait son chien. Moinul était armé d’un couteau tandis que les deux autres étaient porteurs d’une bouteille en verre et d’un pied de chaise en bois.

Plusieurs jours d’incapacité de travail

Selon la victime, les trois hommes lui sont tombés dessus. Ils l’ont attrapé par la capuche et lui ont porté des coups. Ils l’ont ensuite emmené de force dans le magasin qui venait d’être la cible d’un braqueur. Ils ont fermé les portes du commerce et l’ont fait regarder les bandes de la caméra de surveillance pour constater qu’il n’était pas l’auteur du braquage ! Ils l’ont libéré et se sont excusés…

L’homme présentait un hématome au bras et à la hanche. Un médecin lui a dressé un certificat médical de deux jours d’incapacité de travail. “Je suis sorti pour aller chercher ma caisse”, a indiqué Moinul. “Je l’ai retrouvée, mais elle était cassée.” À propos de la contrainte exercée pour faire venir le présumé voleur dans son commerce, le suspect l’a démentie. “C’est lui qui est venu avec moi. Il avait besoin de cigarettes. Je le connais. Ce n’est pas le voleur.” Le commerçant a également démenti avoir fermé le magasin. “On n’a pas fermé la porte. On a fermé le volet.”

L’avocat du prévenu a plaidé l’acquittement pour certains éléments de l’affaire. Selon l’avocat, la victime qui n’a jamais fait aucune réclamation, aurait un profil opportuniste. “Il n’y a pas d’images où il a été frappé”, a encore estimé l’avocat. Il a jugé qu’il n’y avait pas de trace d’une ambiance oppressante ou malsaine. Selon lui, il y a des incohérences et des exagérations. Il a plaidé l’acquittement, la suspension du prononcé, la peine de probation autonome. La cour rendra sa décision en septembre prochain.