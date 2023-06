Thimister-Clermont: sa maladie lui donnait peu de chance de marcher, elle fait aujourd’hui un aquathlon (vidéo)

"Je me suis dit que ce ne serait pas très amusant de rester assise sur le côté à regarder les autres… Donc autant essayer !", partage Théa, qui ne doit plus porter des attelles aux chevilles que pendant la nuit. "J’ai des chaussures orthopédiques depuis un an. On voit beaucoup moins que j’ai quelque chose parce que ma démarche est beaucoup plus fluide ! Je n’ai pas besoin d’une chaise roulante, sauf pour les grandes balades ou après les opérations."

Trois séances de kiné hebdomadaires, ainsi que de l’hippothérapie et de la danse (qui remplacent une séance de kiné) lui ont permis de gagner toujours plus de mobilité. Et cela en parallèle aux 20 opérations qu’elle a surmontées. Un ordinateur permet également à la Thimistérienne de suivre les cours au même rythme que les autres élèves.

"Un ergothérapeute spécialisé dans l’outil informatique l’a suivie entre la 4e primaire et la 2e secondaire pour lui donner la possibilité d’être autonome avec l’ordinateur. Elle tape à l’aveugle", souffle sa maman, Françoise Halleux, qui veut faire passer un message : "On a permis à Théa d’avoir une vie comme tout le monde. C’est une belle preuve d’inclusion, tout est toujours possible à qui le veut si on se donne les moyens d’y arriver, mais le parcours du combattant est dur. À chaque étape de sa vie, il y a quelque chose qui vient s’ajouter et c’est à chaque fois à nous parents, direction et enseignants de trouver des solutions aux problèmes. St-Jo (comme l’école de Thimister avant) est très ouvert à l’inclusion."

Une coach derrière elle

Pour réaliser ce nouvel exploit, Théa bénéficie de l’accompagnement de la section verviétoise de l’ASBL Leg’s Go. Elle lui met à disposition un handbike et une coach lui a préparé un programme d’entraînement depuis novembre… qu’elle a cependant dû mettre sur pause pendant quelques mois après une chute. "Elle n’a plus pu rouler avec son opération, mais elle est revenue plus forte que jamais !", pointe sa maman.

Le 20 mai dernier, elle participait ainsi à une 1re course à Fleurus. Et à l’approche du jour J, elle a intensifié les entraînements sur la piste du stade de Bielmont ou sur le RAVeL. Le parcours, 3,8 km sur la ligne 38 et un tour de piste d’athlétisme après 400 m de nage, lui, a été adapté par ses professeurs pour ne pas inclure d’escaliers et de chemins trop étroits. À quelques jours de l’aquathlon, Théa était sereine par rapport à ce nouveau challenge.

Le handbike était au départ un moyen de parvenir à son objectif, mais cela est devenu un loisir pour la jeune femme. "Maintenant que le handbike a l’air de convenir, on envisagera d’acheter le sien (comptez 5 000 euros) avec l’aide de l’AVIQ", sourit Françoise Halleux. "Cela lui permet d’aller se balader par exemple avec son frère… D’avoir une vie comme tout le monde, une fois de plus."

