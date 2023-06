”Dévaler une pente à toute vitesse et en toute sécurité, braver les épreuves, et recommencer et rire aux éclats, la descente s’annonce palpitante et festive”, commentent les trois Herstaliens qui n’ont pu l’organiser dans leur ville pour cette première. “Les courses de caisses à savon font appel à la créativité, à la détermination, au courage et à un grain de folie”.

La première édition de cette course originale aura lieu le premier week-end de septembre dans le parc des Coteaux à Ans. Elle sera réservée aux adultes et aux ados à partir de 16 ans.

Un week-end festif

Le samedi 2 septembre aura lieu le contrôle technique des véhicules avec animations, présentation des équipes et parade place Nicolaï. Le dimanche 3 septembre fera place à la descente des bolides parc des Coteaux et remise des prix (la plus créative, la plus endurante, le prix du public et le meilleur chrono). Le parc accueillera également un village festif (avec bar et musique). Entre 20 à 35 équipes sont attendues (100 euros l’inscription dont 50 euros de tickets boissons compris). Celles-ci devront respecter une série de critères pour construire leur caisse à savon. Celle-ci pourra être en métal, plastique, bois… “Pour la nôtre, on a démarré d’un vieux cuistax, une autre équipe d’un vieux tracteur…” Bref, toutes les idées sont bienvenues.

”Une dizaine d’équipes sont déjà inscrites”, se réjouit Julien Crescente, l’un des organisateurs. “Il ne pourra avoir que deux personnes par véhicule lors de la descente”. La descente se fera toutes les 3 minutes sur 400 m, à raison de 20 véhicules par heure, dès 11 heures. “Ce sera plus qu’une simple descente puisqu’on prévoit des obstacles qu’il faudra éviter”.

Si le succès est au rendez-vous, “on espère pérenniser l’événement lors d’autres éditions”.