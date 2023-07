Visé : l’opposition ne soutient pas le nouveau plan de mobilité

En effet, exigé par la Région wallonne, ce plan a pour grand objectif “d’optimiser les déplacements sur le territoire de Visé et de favoriser un usage équilibré de tous les modes de déplacements”. Une attention particulière est donnée aux alternatives à la voiture individuelle.

Dès lors, le Collège a proposé, notamment, “d’utiliser un revêtement adéquat sur les trottoirs et mieux entretenir les revêtements existants”, de “relier les cheminements piétons aux arrêts de transports en commun et au RAVel”, et de “garantir un chemin continu d’un côté au moins de chaque voirie”. Avec plusieurs mesures prévues pour favoriser l’utilisation du vélo, le “plan ne va pas assez loin”, selon Martial Mullenders, conseiller communal pour Visons Demain.

Martial Mullenders, conseiller communal pour le groupe Visons Demain. ©DR

“Le nouveau PCM ne permettra pas d’atteindre les objectifs fixés par la Région, il ne répond pas aux exigences du cahier des charges”, ajoute-t-il, “qui prévoit de faire croître, entre autres, la marche de 66 % sur le territoire”.

Des problèmes de stationnement

Enfin, Visons Demain regrette que la mobilité scolaire en transports en commun ne soit pas un des points abordés par le Collège. “6 000 étudiants côtoient les écoles visétoises et le plan ne mentionne pas de plan d’action pour optimiser cette mobilité”, déplore Martial Mullenders. Les élus ont, en effet, choisi de particulièrement s’intéresser à la gestion du trafic routier.

Aménager des parkings de covoiturage, promouvoir l’utilisation des modes actifs, modérer la vitesse, ou encore diminuer la pression du stationnement dans le centre-ville en augmentant la rotation sont autant de mesures envisagées par le Collège. Des mesures qui, selon Visons Demain, “ne font que confirmer ce que l’on savait déjà ; un nombre limité d’automobilistes occupent les capacités de stationnement un grand nombre d’heures”. Des mesures qui ne font pas partie d’un “véritable plan d’action capable de modifier la mobilité à Visé”. L’accent semble davantage mis sur la “réduction des nuisances dues à la voiture” que sur la réduction de l’utilisation de la voiture en elle-même.

En conclusion, ce PCM “est un grand coup dans l’eau, un catalogue de pistes que le Collège n’a pour la plupart par l’intention de concrétiser. Encore une dépense de près de 100 000 € partagée entre la Ville et la Région qui n’atteint pas son objectif”, déclare le groupe écolo.

Finalement, malgré ces arguments, le conseil communal, à l’exception de Caroline Van Linthout (abstention), conseillère communale pour Visons Demain, et Martial Mullenders (vote contre), a approuvé ce nouveau plan communal de mobilité.