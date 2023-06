L’un des assaillants a menacé l’homme avec un tournevis et d’autres lui ont porté des coups. Le touriste a alors tenté de trouver refuge dans l’Auberge Georges Simenon, à quelques pas de la place.

La police, appelée sur place, a réussi à retrouver deux des suspects sur base des descriptions physiques faites par la victime. Les deux hommes, respectivement nés en 1998 et en 1999. Le plus jeune est en séjour illégal sur le territoire. Les deux suspects ont été déférés au parquet de Liège jeudi matin et leur dossier a été mis à l’instruction.

Une chose est sûre, la victime, qui présente des éraflures sur le corps, se souviendra longtemps de son passage dans la Cité Ardente.