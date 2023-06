Ans : Il menace sa voisine avec un tournevis et un tesson de bouteille

En effet, oisif et toxicomane, l’homme a fait venir avec lui toute une série de toxicomanes. Une présence qui provoque un sentiment d’insécurité. Alors que les logements sont mal insonorisés, Florian écoute des chants hitlériens à un volume qui permet à tous les voisins d’en profiter, ce qu’ils apprécient moyennement. Les voisins ont d’ailleurs signé une pétition pour demander l’expulsion de l’individu, ce qu’ils ont obtenu. Le jour des faits, cela faisait deux jours que Florian passait ces chants peu mélodieux à un volume sonore intolérable. La sexagénaire a donc décidé d’appeler la police. Florian l’aurait entendu à travers les murs !

Il s’est alors présenté devant chez la sexagénaire, armé d’un tournevis ! Il l’a enjointe de descendre ! Lorsque la police est arrivée, Florian a jeté un objet qu’il tenait en main. Il avait un tesson de bouteille en main. Il a fait des saluts hitlériens aux inspecteurs de police… Le suspect a été arrêté et mis sous mandat d’arrêt. Il a comparu détenu devant le tribunal. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que son passage n’a pas laissé une bonne impression à la juge tant il n’a fait preuve d’aucun remords et pire, il en a rajouté, si c’était nécessaire, une couche ! “Ça fait des années qu’elle fait du bruit à 7 ou 8 heures du matin”, a indiqué l’homme qui n’a jamais ni travaillé ni fait de formation de sa vie. “C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, je n’avais pas les idées claires.”

Le CPAS pour payer la cocaïne

Il faut préciser qu’alors qu’il n’était pas encore midi, Florian avait déjà bu deux litres de vin. “Je voulais juste qu’elle arrête de me harceler. Le souci, c’est que je suis impulsif. Elle le sait bien, elle en profite. À mon avis, elle se sent seule, elle s’ennuie”, a précisé l’homme. Alors qu’il a admis qu’il s’injectait de la cocaïne dans le corps depuis 9 ans, il a expliqué que le jour des faits, il avait arrêté depuis 15 jours sans aucune aide. “J’ai le CPAS pour payer la cocaïne. Je compte suivre une cure”, a-t-il poursuivi. Alors que la parole était donnée à la partie civile, le prévenu s’est fendu d’une remarque chuchotée qu’il aurait mieux fait de garder pour lui… “Quand je vais l’attraper celle-là…” Pas de chance, la juge et la greffière ont tout entendu. Florian a déjà bénéficié de plusieurs mesures de sursis, qu’il n’a pas respectées. Le tribunal n’a pas mâché ses mots et a estimé inopportun d’encombrer davantage les Maisons de justice avec des prévenus qui “manifestement ne se montrent pas dignes des mesures de faveur.”