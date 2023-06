Ainsi, comme nous l’évoquions, le terrain situé en bord de Vesdre qui accueillait l’ancien tennis club de Chaudfontaine va être renaturé, et réaménagé en zone humide didactique et ludique. Lourdement impacté par les inondations, le nouveau tennis club doit s’installer en hauteur sur le quadrilatère de La Rochette.

Ce terrain de 4,5 hectares appartenant à la commune de Chaudfontaine se trouve en zone d’aléas élevé, moyen et faible, “voire très faible dans sa partie haute”. La commune informait fin 2021 que le projet de ce terrain était de le consacrer pour l’essentiel à une véritable zone d’immersion, tandis que la partie haute serait destinée à des infrastructures de plein air.

La commune a lancé un marché de service pour l’étude du projet. Celui-ci porte sur la réalisation d’une zone d’immersion temporaire, d’une zone d’équipement communautaire (club de tennis), d’un parking public et d’un tronçon de piste cyclo-pédestre (ajustement de la Vesdrienne, cheminement de mobilité douce entre Trooz et Chaudfontaine).

Le bureau d’ingénieur Greisch (associé au bureau Hydroscan et un bureau Paysagistes) a été désigné. Hydroscan est spécialisé dans la modélisation hydrologique et hydraulique, “ce qui est indispensable eu égard au volet 'inondation'” (création d’une zone d’immersion et protection des crues).

Pour le tennis club de Chaudfontaine, “l’objectif est de rassembler ses installations dans la partie haute du terrain, à l’abri des crues de la Vesdre”. Dès janvier 2023, les premières réunions de travail ont été organisées afin de coordonner l’ensemble du projet. “Une concertation est établie avec les services de la Région wallonne qui coordonne la modélisation hydraulique de la Vesdre. Le plan d’ensemble devrait être validé prochainement”, indique la commune.