Le but est non seulement de moderniser le hall mais aussi et surtout de diminuer de manière drastique les énergies liées à son fonctionnement.

Le hall a déjà 40 ans, “s’il est en parfait état de fonctionnement, on veut le moderniser”, par l’installation de panneaux photovoltaïques pour réduire la facture d’électricité, “ou encore procéder à l’isolation intérieure et extérieure du bâti pour diminuer la consommation énergétique en apportant confort et qualité pour les utilisateurs”, explique l’échevin des Sports Philippe Saive. La commune a pour ce faire répondu à l’appel à projets pour subside auprès d’Infrasports.

Des panneaux photovoltaïques vont être placés en toiture pour diminuer la facture énergétique. ©D.R.

Rénovation intérieure

Outre la rénovation énergétique, il est également question de rénover les sanitaires, les vestiaires, le revêtement de sol ainsi que l’éclairage du hall sportif de façon à lui donner un petit coup de neuf.

”On garde l’enveloppe extérieure mais on isole le tout par un bardage isolant qui va donner une impression de bâtiment neuf”, résume l’échevin. Le bardage va permettre une isolation tant thermique qu’acoustique.

Voilà donc une bonne nouvelle pour les milliers d’utilisateurs du hall omnisports qui accueille plusieurs disciplines sportives (basket, mini-foot, volleyball, tennis de table, taekwondo…) ; l’un des plus fréquentés de la province.

”Les travaux seront réalisés par phases afin d’éviter la fermeture du hall autant que possible”, précise l’échevin. “On va essayer de réaliser la phase des travaux intérieurs lors de l’intersaison”.

Le dossier complet comprenant le cahier des charges qui devait être déposé pour ce 30 juin sera finalement déposé le 30 septembre prochain, pour une attribution du marché publique dans la foulée et un début des travaux espéré pour 2024.