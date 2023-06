Liège : Il cumule toutes les infractions de roulage existantes

L’intéressé s’est alors lancé dans une véritable course folle lors de laquelle il a mis en danger tous les autres usagers de la route, mais aussi des piétons ! Il a cumulé pratiquement toutes les infractions de roulage reprises au Code pénal. Il a roulé à contresens, traversé un rond-point, roulé à 120 km/h en agglomération, commis des dépassements dangereux, frôlé un véhicule du PAB qui tentait de lui bloquer le passage, zigzagué sur la route, grillé des priorités et des feux rouges. Alors qu’il a roulé sur un trottoir, des piétons ont été contraints de se jeter dans une entrée d’une école pour ne pas se faire percuter ! Il a accidenté quatre véhicules dans lesquels se trouvaient des automobilistes, touché une façade et terminé sa course rue de la paix à Grivegnée. Il a finalement été extrait de son véhicule qui a été bloqué par la circulation.

Déjà condamné pour des faits de roulage

L’intéressé qui avait bu de l’alcool conduisait alors qu’il était en déchéance de permis, la voiture n’était pas assurée et pas en ordre de contrôle technique. En réalité, Jessy-Lee a déjà à son actif de nombreuses condamnations de roulage. Lors de son audition à la police, il a décalé qu’il s’en foutait parce que de toute façon, il ne payerait jamais rien car il est “insolvable.” Il aurait précisé que de toute façon, il savait que le lendemain, il serait déjà libéré parce qu’il regarde les émissions “Enquête” et “Face au juge.”

Un élément qui a fait sourire la juge. “Je regrette très fortement”, a indiqué le prévenu, visiblement revenu à de meilleurs sentiments. “C’est sous l’effet de l’alcool. J’avais un peu bu et je ne bois jamais. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans ma tête.” Me Steve Van Laenen, avocat du prévenu, a admis que son client avait fait un “all-in” en multipliant les préventions. Il a demandé que la juge regroupe tous les faits en une seule peine, celle pour une entrave méchante à la circulation. Le tribunal a suivi cette demande.