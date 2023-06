Redécouvrez l’architecture qui vous entoure

Las des travaux qui vous bloquent la vue et des échafaudages qui cachent de belles façades ? Apprenez à redécouvrir et à apprécier l’architecture liégeoise qui vous entoure à l’occasion des 60 ans de l’Ordre des Architectes. Un anniversaire à célébrer “en marquant le coup”, s’exclame Onur Sar, chargé de communication de l’Ordre. Comment ? En créant une exposition itinérante et immersive intitulée le “container-miroir”, un gros cube réfléchissant placé, pour cette étape liégeoise, au centre de la place Xavier Neujean.