Une pièce archéologique hors du commun a été révélée à la suite de fouilles du terrain effectuées avant que les travaux de construction de la Résidence ne débutent. L’objectif était alors de s’assurer de la préservation d’un potentiel patrimoine enfoui. Quelle surprise pour l’Awap, l’Agence wallonne du patrimoine, organisme qui a coordonné les fouilles, d’y avoir délogé un mortier datant probablement du XII-XIIIe siècle. Des rebuts de vaisselle ont également été découverts dans une des couches de la fosse à déblais.

Une pièce de l’abbaye Saint-Jacques

Un mortier est un outil de cuisine qui sert à pilonner le grain manuellement. D’après l’AWaP, la pièce retrouvée appartenait à l’abbaye Saint-Jacques. Au vu de sa capacité, il devait probablement servir à des préparations pour grandes tablées. Pesant environ 130 kg, la pièce a été réalisée en grès et mesure environ 40 cm x 40 cm. “Le mortier est ornementé d’un motif en cordage, de têtes stylisées et de volumes plus saillants”, précise l’Awap qui se réjouit de cette découverte. “Nous nous permettons cependant d’insister sur le soin qui doit entourer cette pièce archéologique hors du commun”, affirme Sophie Denoël, directrice du SPW.

C’est pourquoi, suite à un partenariat avec la Fabrique d’Église, l’Awap, l’Association “Les guides de l’église Saint- Jacques”, Christophe Nihon, promoteur et propriétaire de la découverte, a décidé de prêter le mortier roman, à long terme, à la fabrique d’église qui assure la gestion de l’église Saint-Jacques.

C’est en 2017 que Christophe Nihon achète le terrain/parking niché derrière l’église Saint-Jacques. Il y projette de créer 45 appartements adaptables avec parking. En plein cœur de Liège, plus de 30 000 m³ de terre sont excavés pour laisser place à quatre niveaux de parking en sous-sol, soit à 15 mètres de profondeur. Ces derniers sont entourés par 288 pieux sécants de 88 cm de diamètre, ancrés dans le bed-rock. Une prouesse technique. Le chantier est presque terminé. Les premiers appartements vendus seront livrés le mois prochain.

”En tant qu’acteur du développement immobilier liégeois, je suis sensible à l’importance de la préservation du patrimoine. Dans plusieurs de mes projets, mon souhait est de mettre en avant l’existant”, souligne le promoteur.

L’association “Les guides de l’Église Saint-Jacques”, dont la présidente est Micheline Sherrington, a pris soin d’exposer le mortier au sein d’une des absidioles, à droite du chœur principal de l’église. Cette dernière se dit enchantée de pouvoir exposer un trésor supplémentaire aux yeux des milliers de touristes qui passent la porte de l’édifice chaque année. L’exposition débute ce jeudi.