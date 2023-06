Blegny : une liste citoyenne pour renverser la majorité PS en place depuis 1977

”Nous avons remarqué que l’opposition a souvent des positions qui se rejoignent”, explique Jérôme Cochart, conseiller communal MR. “Le MR et ICDH voulaient créer deux listes citoyennes distinctes. Alors on s’est dit : 'Pourquoi ne pas créer, ensemble, une liste citoyenne avec un projet commun ?, déclare-t-il, Pourquoi ne pas consolider nos convergences pour dépasser nos divergences ?'”

Après de nombreuses discussions et réunions, c’est chose faite. La liste souhaite “gommer les étiquettes politiques au profit des citoyens”. Pour ce faire, les meneurs du projet, Jérôme Cochart et Serge Ernst (ICDH), s’engagent, entre autres, à créer une “politique sociale ambitieuse, plus verte, franche et transparente”.

Mobilité, enseignement, urbanisme, logements, commerces, etc., tout sera “guidé par la volonté d’agir pour l’intérêt des concitoyens et des villages de la commune”, ajoute le conseiller MR.

Inverser la tendance

Dépoussiérer Blegny, c’est le grand objectif de cette liste citoyenne. Et pas seulement pour “avoir une commune et des rues plus propres”, mais surtout pour “inventer un avenir qui soit à la hauteur d’une réelle ambition, pour sortir du 'on a toujours fait comme ça'”. En effet, depuis la fusion des communes en 1977, le PS est au pouvoir.

Presque 50 ans de règne rouge que Jérôme Cochart ne peut plus envisager. “On a des riverains qui nous disent qu’ils votaient Marc Bolland parce que c’était Marc Bolland”, déplore-t-il. Fort apprécié, l’ancien bourgmestre avait finalement cédé sa place, après 20 ans de mayorat, à Arnaud Garsou (PS également).

Marc Bolland , ancien bourgmestre de Blegny ©© Michel Tonneau

Le PS, qui possède la majorité absolue avec 15 sièges, pourrait, dans un peu plus d’un an, devoir céder sa place à un parti “plus neuf et plus enthousiasmant”. “L’effet Marc Bolland est terminé et les citoyens s’en rendent compte, ils veulent changer de politique et donner la chance à un autre parti”, conclut le conseiller.

Annoncer la création de cette liste fin juin permettra au groupe de présenter son projet aux riverains, “notamment lors des fêtes de village en été”, et de se constituer une équipe “forte, volontaire et détonante” pour espérer renverser la majorité. Le nom de la liste, encore inconnu, sera décidé “avec l’ensemble des citoyens qui souhaitent en être”.